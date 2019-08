Plahvatus on tekitanud muret võimaliku kiirgustaseme kasvu pärast, teatas Tuumarelvakatsetuste Üldise Keelustamise Lepingu Organisatsioon.

Iseseisev organisatsioon valvab selle üle, et tuumarelvade katsetustel ei eksitaks reeglite vastu. Vastavaid mõõtmisjaamu on maailmas üle 300, ning lepinguga on liitunud nii Venemaa kui ka USA.

Venemaa ütles organisatsioonile vastuseks, et kõnealune intsident ei puutu neissse ja mõõtmisjaamadest andmete edastamine on vabatahtlik.

USA ametnikud arvavad, et viie teadlase surmaga lõppenud plahvatuse põhjustas vene tuumarakett, millele NATO on andnud koodnime Skyfall. Arvatakse, et see rakett lendab tuumareaktori jõul, mistõttu saab see kauem lennata kui nii-öelda tavaline rakett.