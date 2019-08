President Kersti Kaljulaid ütles ERR-ile taasiseseisvumispäeva pidustuste otseülekandes, et järgmise 28 aastaga on Eesti ületanud Nõukogude okupatsiooni põhjustatud majandusliku kahju.

Saatejuht Karmel Killandi küsis Kaljulaidilt, milline on Eesti 28 aasta pärast. "Ma arvan, et Eesti on 28 aasta pärast kindlasti ületanud selle majandusliku mahajäämuse, mida okupatsioon meile põhjustas," ütles Kaljulaid.

Praegu on Eesti Kaljulaidi sõnul poole peal. "Me oleme seal, kus oli Soome aastal 1995, mis tähendab, et me oleme tasa teinud umbes 25 aastat sellest kaotatust. Nii, et ma arvan, et selleks ajaks oleme me ka selles mõttes kohal," märkis Kaljulaid.

Presidendi sõnul oleme me selleks ajaks õppinud olema ühiskonnana hoolivad kõigi nende suhtes, kes vajavad meie abi. "Sest heaoluriik ei tähenda ju palju raha, vaid see tähendab, et igal ühel on siin hea olla, nad tunnevad ennast toetatuna. Et meie ühiskonnas on vähem kurjust ja vägivalda, et puuetega inimesed ja nende lähedased ei pea muretsema oma teenuste pärast, et eakad inimesed ei pea muretsema, kas nende elu kujuneb kurvaks või ilusaks. Kõike seda me suudame siis jälle paremini kui täna," lausus Kaljulaid.

Kaljulaid ütles veel, et talle tegi rõõmu, et 20. augusti pidustustel osales ka Leedu president.

"Tegelikult ka Balti apelli alla kirjutajate seas leedulasi oli selgelt rohkem ja me teame, et Leedu kandis ka inimohvreid. Nii, et ma arvan, et ka üks kord ajaloos oli see väga tähtis, et leedulased said sõna meie 20. augusti peol," ütles Kaljulaid.