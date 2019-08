Millest koosnes Balti kett? Läti armastus

Minu sõber Marju teadis Lätist enam vähem seda, mida eestlased ikka, et pealinn on Riia, jäätis on saldejums ja nende helilooja on Raimonds Pauls ja Siguldast saab osta kepikesi. Aga muud lähemat kontakti Läti või lätlastega Marjul polnud, ta ei teadnud isegi kuidas on läti keeles "Tere!".

Ja siis, 23. augustil, kolmkümmend aastat tagasi viidi ta bussiga Balti ketti, mis ajas bensiinivingu sisse nii, et Marju kartis, et kas ta jõuabki elusana kohale. Viimaks sai ta siiski elusana bussist välja, seisma Läti piiri äärde kahe läti mehe vahele. Alguses oli veidi kõhe, kaks võõrast meest, rääkisid midagi omas keeles üle tema.

Aga siis midagi toimus. Marju sai teada kuidas hüüda läti keeles vabadus. Ja nii nagu sai vabaks Marju riik ja ja rahvas, kogu Baltikum, nii tundis ta seda vabadust ka väga isiklikult enda sees. Ja hiljem, kui rahvas läks juba laiali, hoidis Marju ikka ühel läti mehel käest kinni ega lasknudki lahti.

Koos sõitsid nad Läti poolele, samasuguses jubedas bussis, mis ajas vingugaasi sisse, ja Marju tundis, et kohe-kohe lämbub, aga nüüd juba tasub surra!

Nii õppiski Marju ära läti keele, töötab seniajani Riias giidi ja tõlgina, neil on kaks poega, ühe nimi on Meelis, teisel Kaupo. Vaat nii tärkas Balti ketis armastus.

Urmas Vadi jutusarja "Millest koosnes Balti kett?" kuuleb 23. augustini argipäeviti kell 8.50 "Vikerhommikus" ja kõiki lugusid saab järelkuulata Vikerraadio kodulehelt.