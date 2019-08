Trumpile esitas 2020. aastaks väljakutse teinegi vabariiklane

57-aastane Walsh on teine vabariiklane, kes teatas oma soovist riigipeaks pürgida. Aprillis teatas kandideerimisest Massachussetsi endine mõõdukas kuberner William Weld.

"Ma kandideerin, sest ta on sobimatu. Keegi peab välja tulema ja vaja on alternatiivi," ütles praegune konservatiivne raadio saatejuht telekanalile ABC.

"Riigil on kõrini selle kuti vihahoogudest. Ta on laps."

Olles peavoolu vabariiklasi trotsides 2016. aastal erakonna nominatsiooni võitnud, on Trump praeguseks endale loonud tugeva toetusbaasi, mis näib olevat täiesti ükskõikne vastuolude suhtes, mida ta pidevalt genereerib.

Vähesed Vabariikliku Partei lihtliikmed on soovinud avalikult presidendile vastu astuda.

Parempoolse nn Teepartei liikumise kunagise soosiku Walshi sõnul "nad kardavad. Sest nad on surmani hirmunud."

Ta kritiseeris nii Trumpi iseloomu, pädevust kui konservatismi.

"Ta on suurendanud eelarvedefitsiiti kiiremini kui president Obama," lausus Walsh. "Ta on ebastabiilne. Ta on julm. Ta õhutab fanatismi. Ta on ebapädev .... Ta on nartsissist."

Kuigi ei Walshil ega Weldil ei ole palju võimalusi nominatsiooni võita, aitab kahe kriitilise hääle väljailmumine heita valgust vastuoludele erakonnas.

Trump ei ole esimene ametisolev USA president, kel tuleb eelvalimistel parteikaaslastest konkurentidega rinda pista.

1980. aastal pidi Jimmy Carter võitlema eelvalimiste hooaja lõpuni, enne kui ta senaator Ted Kennedyt edestas. Partei nominatsiooni Carter küll võitis, ent jäi üldvalimistel alla Ronald Reaganile.

Friends, I'm in. We can't take four more years of Donald Trump. And that's why I'm running for President.



It won't be easy, but bravery is never easy. But together, we can do it. Join me... join us: go to https://t.co/d40HA9h2Kz.



Let's show the world we're ready to be brave.