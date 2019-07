Biden: kui Trump tagasi valitakse, kaob NATO nelja-viie aastaga

Saatejuht Chris Cuomo tõstatas intervjuus Bideni väite, et peamine Trumpist tulenev oht asetseb välismaal, ning küsis selle kohta kommentaari.

"Mis mind [Trumpi] välispoliitikas häirib, on idee, et meil on justkui võimalik liikuda edasi üksi, ilma liitlasteta järgmised 20-30 aastat. See on katastroof. Kuidas me tegeleme rahvusvahelise terrorismiga ilma selleta, mida mina olen teinud koos presidendiga - panna kokku koalitsioon 50-60 riigist. Ma olen pärit põlvkonnast, kui me üritasime olla maailma politseinik. Me ei saa minna igasse kohta, me vajame liitlasi. Tema viskab neid täiesti üle parda. Ta tõmbab oma embusse kõrilõikajaid. Ta tõmbab oma embusse Kim Jong-uni, kes on kõrilõikaja. Ta tõmbab oma embusse Vladimir Putinit, kes on sulaselge diktaator. Ta tõmbab oma embusse inimesi, kes samal ajal ähvardavad meie sõpru. Ta ähvardab NATO-t, et tõmbub NATO-st tagasi. No mis asja!" rääkis Biden.

"Ta on öelnud, et tema taktika tõttu on tal õnnestunud panna NATO-t andma rohkem raha enda kaitsmiseks," täpsustas Cuomo.

"Oh, no kuule... Las ma ütlen selle välja nii: kui ta osutub tagasivalituks, siis pole enam NATO-t nelja aasta pärast või viie aasta pärast," jätkas Biden.

Biden juhtis tähelepanu sellele, kuidas mõnel pool Euroopas on hakatud rääkima, et neil võib tekkida vajadus üksinda edasi liikuda. "Miks me NATO üldse lõime? Selleks, et mitte ükski riik ei saaks kuritarvitada oma võimu regioonis või Euroopas ning mis meid lõpuks ikkagi konflikti tõmbaks, nagu juhtus Esimese ja Teise maailmasõja ajal. See on nüüd hävitatud."

Biden väitis, et lisaks USA-le on Putinil õnnestunud mõjutada valimisi Euroopas ning et tema või president Barack Obama ajal poleks sellist asja juhtunud.

Põhja-Korea puhul ütles Biden, et Trump on andnud Kim Jong-unile kõik, mida viimane tahtis - legitiimsuse; Lõuna-Korea, Jaapani ja USA ühisrinde murenemise, avaliku sõbrustamise riigijuhtide tasandil - ja pole saanud ise veel midagi reaalset vastu. Hiina suhteid kommenteerides avaldas Biden arvamust, et praegune kaubandussõda ei anna positiivseid tulemusi mitte kellelegi ning põhjustab kahju USA ettevõtetele ja farmeritele.

Muuhulgas rääkis Biden intervjuus, et ootab innuga, et tal oleks võimalus Trumpiga teledebatis vastamisi olla, ning viitas ka juhtumile, kui Trump 2016. aastal televäitluse ajal oma tollase rivaali Hillary Ciltoni selja taha jalutas. "Tahad debati ajal mulle selja taha jalutada. No tule siia, mees," sõnas USA endine asepresident.

Biden pidas jaburaks ideed, et Trump võiks teda kuidagi hirmutada. "Ta on kiusaja, keda ma olen tundnud kogu oma elu. Ta on kiusaja, kellele ma olen alati vastu hakanud. Ta on kiusaja, kes irvitas lapsepõlves mu kokutamise üle ja kellele ma vastu hambaid andsin," rääkis ta.

Suurem osa intervjuust keskendus siiski asjaolule, et Bidenil on vaja kõigepealt ikkagi kindlustada see, et ta üleüldse Demokraatliku Partei presidendiks saab, sest tal on vastaskandidaate rohkelt ning näiteks vastasseis senaator Kamala Harrisega ja äsjased teledebatid on tema senist eduseisu mõnevõrra kahandanud.

Lühiülevaadet Demokraatliku Partei 21 kandidaadist saab lugeda näiteks portaalist Axios.