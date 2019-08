Hellrand: meem ministritest Auschwitzi värava ees oli ebasobiv

Sotsiaalmeediagrupis "Jah vabadusele, ei valedele" ilmus pühapäeva õhtul meem, kus Auschwitzi koonduslaagri sissepääsu pildile ja kirjale "Arbeit macht frei" oli fotomontaažiga lisatud Jüri Ratase, Mailis Repsi, Mart Helme ja Martin Helme foto ning nurka veel ka Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi nägu sõnamulliga: "Ich komme!" ("Ma tulen!" - toim). Postitusele oli lisatud ka lause: "Tööd tuleb teha, siis tuleb ka armastus," ütles peaminister Jüri Ratas Eestile igavest töörahu soovides.

"Arbeit macht frei" ehk "Töö teeb vabaks" oli kurikuulus fraas paljude Natsi-Saksa koonduslaagrite sissepääsudel, sealhulgas Auschwitzis. Kuigi üsna ruttu see postitus grupist eemaldati, ringlevad kuvatõmmised sellest sotsiaalmeedias edasi ning tekitavad kommentaarides nördimust ja pahameelt.

Sotsiaalmeediagrupi "Jah vabadusele, ei valedele" üks administraatoreid Maris Hellrand ütles ERR-ile, et korraks üles pandud meem ei esindanud kogu grupi vaateid ning pälvis koheselt ka grupi sees terava kriitika ja võeti maha.

"Meil ei ole nii, et kõik peavad postitusi enne ülespanekut kooskõlastama. Üks inimene, kel on toimetaja ligipääs, postitas selle. Ja meil kiiresti omavahel kerkis see teema ja leidsime, et see on ebasobiv," sõnas Hellrand.

Ta selgitas, et sotsiaalmeedia grupp ühendab erinevaid inimesi ning postituste ülespanekul usaldatakse üksteise "kõhutunnet".

"Aga seekord see ei sobinud ja sellepärast võeti see kiiresti maha. See meem on osa meemide sarjast, mis tehtud Martin Helme juures toimunud kohtumise fotoga. Ma ei oska öelda, kas see tuli sealt, kus neid meeme tehakse või keegi inimene tegi selle spetsiifiliselt."

Hellrand, kes kandis 20. augustil presidendi vastuvõtul T-särki kirjaga "#astutagasi", rääkis, et sotsiaalmeedia gruppi "Jah vabadusele, ei valedele" ühendab vastumeelsus Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsuse tegemistele.

"Aga see ei tähenda, et me jagame omavahel arusaamu kõikides küsimustes, nagu mingis erakonnas. Meil ei ole valitud organeid ja keskset kooskõlastust ehk see on selline rohujuure tegemine ja vaba voli."

Hellrand lisas, et tema ja mõttekaaslased jätkavad edaspidigi igal neljapäeval Stenbocki maja ees protestimist, kuid 14. septembril korraldatakse Hirvepargis suurem meeleavaldus. See kuupäev valiti põhjusel, et 2003. aasta 14. septembril viidi Eestis läbi rahvahääletus Euroopa Liitu astumiseks.

"Sellega kaasnenud vabadused ja väärtused on praeguse valitsuse tegevusega ohtu seatud. Ma ei räägi siinkohal mainest või mingitest käemärkidest, vaid konkreetsetest tegudest, kuidas valitsus on hääletanud," sõnas Hellrand.