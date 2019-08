Aaviksoo sõnul kaalub ülikool kuriteoteatega prokuratuuri pöördumist

"Kahtluse alla on seatud tehnikaülikooli usaldusväärsus. Kindlasti ülikool ja rektor vastutavad selle eest. Nüüd peame veenma partnereid, et me teeme oma asju ausalt," ütles Aaviksoo esmaspäeval aset leidnud infotunnis.

Rektor rääkis, et ülikool peab seisma selle eest, et igati eetiliselt käituvaid teadlaseid ei sildistataks pealiskaudselt ning nii on ülikooli kohustus oma teadlaseid kaitsta. Aaviksoo soovib nõiajahti vältida.

"Ajakirjanduslikud seisukohad ja faktid on aga kahandanud ülikooli usaldusväärsust. Seetõttu, pärast tänast arutelu rektoraadis, olen seisukohal, et peaksime pöörduma prokuratuuri kuriteoteatisega. Seda isegi, kui meil konkreetsed vihjed puuduvad," teatas rektor.

Aaviksoo mainis ka, et on aru saanud, et töötundide tabelitega on probleeme olnud kõikides ülikoolides.

Aaviksoo väitel on praegustest sündmustest teavitatud ka kuratooriumi.

Postimehe andmetel kaalub prokuratuur menetluse alustamist ka TTÜ võimalikust kuriteoteatest hoolimata.