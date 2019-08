Ajaleht: TTÜ-s peteti süsteemselt välja euroraha

Ajaleht kirjutab, et 2016. aastal eraldas Euroopa Komisjon Horizon 2020 programmist Ragnar Nurkse instituudile 267 500 eurot, et eestlased viisid ellu oma osa rahvusvahelisest projektist OpenGovIntelligence (OGI).

Postimehe käsutuses olevast OGI detailsest aruandlusest selgub, et kuigi OGI raames tegid kogu teadustöö ära vaid neli noort madalama tunnitasuga teadlast, paisutati TTÜ töökoormus Euroopa Komisjoni silmis kunstlikult suureks ehk raha kanti ka inimestele, kes projektis ei osalenud.

Ajaleht toob välja, et 31 904 eurot sai instituudi teadur David Duenas Cid, kelle seost OGI-ga pole teadusinfosüsteemides võimalik aga tuvastada; üle 22 120 eurot maksti professor Wolfgang Drechslerile, kuigi mees tuuritas kolm kuud ümber maailma ajal, kui tööajatabelite järgi pidi OGI kallal vaeva nägema.

Postimehe käsutuses on lindistus, milles instituudi juht Erkki Karro tunnistab, et skeemitamise mõte oli maksimeerida instituudi sissetulekuid, kuna ülikooli enda antavast baasrahast piisaks ainult nelja professori ülalpidamiseks, aga neid on seitse-kaheksa. Lehe teatel informeeris vilepuhuja neljasilmasvetluses tänavu kevadel asjast ka ülikooli rektorit Jaak Aaviksood, kuid see ei viinud kuhugi.