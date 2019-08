Aaviksoo: komisjon selgitab Nurkse instituudi rahakasutuses välja tõe

Aaviksoo sõnul peab komisjon välja selgitama, kas tegemist oli süsteemse pettusega ning miks sel juhul Euroopa Komisjoni ning ülikooli kontrollmehhanismid ei toiminud. Samuti, kas tegemist võis olla kuriteoga.

TTÜ teadusprorektor Renno Veinthal ütles, et hiljuti läbiviidud siseaudit laiemalt teadusprojektide rahakasutuses vajakajäämisi ei tuvastanud. Ta rõhutas, et selliseid projekte, mille maht on üle 325 000 euro kontrollib regulaarselt ka Euroopa Komisjon.

Postimees kirjutas neljapäeval, et 2016. aastal eraldas Euroopa Komisjon Horizon 2020 programmist Ragnar Nurkse instituudile 267 500 eurot, et eestlased viiksid ellu oma osa rahvusvahelisest projektist OpenGovIntelligence (OGI).

Postimehe käsutuses olevast OGI detailsest aruandlusest selgub, et kuigi OGI raames tegid kogu teadustöö ära vaid neli noort madalama tunnitasuga teadlast, paisutati TTÜ töökoormus Euroopa Komisjoni silmis kunstlikult suureks ehk raha kanti ka inimestele, kes projektis ei osalenud.

Sellest rääkis rektor Jaak Aaviksoole anonüümsust palunud vilepuhuja. Küsimusele, miks siseaudit OGI projekti ei uurinud, vastas Aaviksoo, et see oli just läbinud Euroopa Komisjoni kontrolli ning selle uurimine oleks vilepuhuja paljastanud.

"Inimene tuli ja palus konfidentsiaalsust ja anonüümsust. See selgitab seda, miks me ei võtnud seda projekti eraldi uurimise alla," ütles Aaviksoo.

"Me ei tea tänaseni kinnitatult, kes oli see noormees, kes palus minu audientsi ja helistas USA-s registreeritud telefoninumbrilt. Me saime kokku, rääkisime. Ta osundas, et Nurkse instituudis on neid andmeid esitatud, kas siis ilustatult või võltsitult. Need olid väga räiged süüdistused. Minuni need andmed jõudnud ei ole. Kui oleks olnud konkreetne sisend, oleks saanud kontrollida konkreetseid projekte. Kuna vihje oli, et see võib süsteemne olla, siis me võtsime ette laiema kontrollimise," rääkis Aaviksoo veel. "Tänase päevane ei ole mulle päris selge selle inimese motivatsioon," lisas ta.

Aaviksoo peab komisjon välja selgitama ka selle, kellega siseauditi käigus täpselt suheldi. "Kindlasti ta puudutab väga paljusid inimesi. Seal kuskil on hall tsoon. Tehtud töötundide mõõtmine on keeruline. Ülikooli jaoks on kõige olulisem, et tulemused vastaksid lubatule," sõnas Aaviksoo.

Esimese ülevaate komisjoni uurimise tulemustest lubas Aaviksoo anda nädala pärast. Seejärel selgub tema sõnul, kas projektide rahakasutuse kontrollmehhanisme tuleb kuidagi tõhustada.

Rahandusminister: Eestis kuritarvitatakse eurorahasid vähem kui Euroopas keskmiselt

Teemat kommenteeris valitsuse pressikonverentsil ka rahandusminister Martin Helme. "Kui võrdleme teiste Euroopa riikidega, on eurorahade kuritarvitamine Eestis väiksem kui Euroopa keskmine. Meil on rahandusministeeriumis eraldi üksus, kes tegeleb eurotoetuste kontrolliga ja nõuab vajadusel ka raha tagasi," rääkis Helme.

"Seda on kurb lugeda, kui midagi sellist juhtub. Mul on nulltolerants selliste asjade suhtes. Kui meil on on Euroopa raha võimalik kasutada, siis peame tähelepanelikult silmas pidama, et see oleks kasutatud ratsionaalselt, eesmärgipäraselt ja ausalt," ütles ta veel.

Peaminister Jüri Ratas ütles, et ta on Jaak Aaviksooga sel teemal rääkinud ja nüüd tuleb oodata uurimiskomisjoni tulemusi. "Tuleb raport ära oodata ja siis edasi vaadata. Kui andmeid, et ka teistes ülikoolides toimub sama, siis tuleb need välja käia," lausus Ratas.