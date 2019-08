Austria arutab ideed teha sularaha kasutamine põhiseaduslikuks õiguseks

Sellise ettepanekuga tuli välja hetkel arvamusküsitlustes esikohal olev paremtsentristlik Austria Rahvapartei, mida juhib hiljutine liidukantsler Sebastian Kurz, vahendas Euractiv.

Sularahas maksmine on Austrias populaarne ning seetõttu on ka ÖVP esialgsesse plaani skeptiliselt suhtuvad parteid teinud avaldusi, millega toetatakse võimalust sularaha laialdaselt käibel hoida. Näiteks sotsiaaldemokraadid (SPÖ) on kutsunud üles lõpetama sularaha välja võtmise eest tasu küsimist.

Finantsõiguse ekspert Werner Doralt märkis, et austerlased hindavad oma privaatsust kõrgelt ning on vägagi vastu võimalustele, mille abil saaks keegi teine nende igapäevaelu jälgida ning sellest tuleneb ka sularaha populaarsus.

"Kui ma lähen näiteks poodi ja kaardiga makstes on näha, kui palju napsi ma ostsin, siis see on minu privaatruumi tungimine," tõi ta näite.

Panga ING hiljutine uuring, mis viidi läbi 13 Euroopa riigis, USA-s ja Austraalias, tõi välja, et Austria elanikud on kõige rohkem vastu sularahast loobumisele.

Austrias leidis vaid 10 protsenti vastanutest, et kujutavad ette elu ilma sularahata. Euroopas oli sama näitaja keskmiselt 22 protsendi juures. Euroopa Keskpanga 2017. aasta statistika kohaselt moodustas sularaha 67 protsenti Austrias tehtud ostudest. Hollandis oli sama näitaja aga 27 protsenti. Ning ka sularaha populaarsuse poolest tuntud Saksamaal oli näitaja 55 protsenti. Sellest tulenevalt pole ka Austria pangad teinud muu maailmaga sama suuri samme deebet- ja krediitkaartide arendamisel.

Majanduspsühholoogiaga tegelev akadeemik Erich Kirchler leiab, et austerlaste ja sakslaste puhul tuleneb sularahalembus ka ajaloolisest kogemusest, mis puudutab kõikvõimsat ja ülimalt efektiivset riiki ning Teist maailmasõda. Ehk teisisõnu näevad paljud sularahas teatavat vabaduse sümbolit.

Mõned eksperdid juhivad tähelepanu sellele, et Austrial ei ole teoorias võimalust ühepoolselt sularaha kaitsta, sest riigis on kasutusel euro. Kusjuures sularahalembusest annab tunnistust ka see, et veel 17 aastat pärast euro kasutuselevõttu leiavad austerlased nö madratsi vahelt suuri summasid vanas rahas ehk šillingites. Sellise raha vahetamiseks on Austria keskpank pannud mööda maad sõitma ka nö eurobussid, kus käesoleval aastal vahetati raha umbes 1,38 miljoni euro ulatuses. Ning erinevalt paljudest teistest EL-i liikmesriikidest pole Austrias kehtestatud eurodeks vahetamisele mingit tähtaega.