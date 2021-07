Austria vastustab EL-i plaani seada sularaha maksetele 10 000-eurone piir

Austria teatas neljapäeval, et on vastu Euroopa Komisjoni plaanile kehtestada sularahamaksete ülempiiriks 10 000 eurot.

"Austria toetab selgelt võitlust rahapesu ja terrorismi rahastamisega, aga samas ütleb ka selgelt ei rünnakutele sularaha kasutamise vastu," ütles Austria rahandusminister Gernot Blümel.

Austerlased on Euroopa Liidus üks enim sularaha armastavaid rahvaid. Blümel märkis oma neljapäeval tehtud avalduses, et austerlastest enam kasutatakse sularaha ainult Küprosel ja Sakamaal.

Sularaha kasutamise teema on Austrias poliitiliselt laetud, paremäärmuslik Austria Vabaduspartei (FPÖ) on kutsunud üles sätestama sularaha kasutamise õiguse ka riigi põhiseaduses. Paljud Austria restoranid ja baarid ei aktsepteeri siiani pangakaardiga maksmist.

Pandeemiakriisi ajal hakkasid austerlased eriti massiliselt sularaha kasutama - eelmise aasta märtsis võeti sularaha välja nelja miljardi euro väärtuses ning seda hoiti kas kodus või panga hoiulaegastes, selgus Austria keskpanga ülevaatest.

On illusoorne arvata, et sularaha kasutamise piiramine võiks vähendada kritegevust, leidis Blümel. Ta lisas, et krüptovaluutade kasutuse reguleerimine oleks märks olulisem, kuid ei hakanud oma mõtet täpsustama, märkis Reuters.

"Sularaha annab inimestele turvatunde, sõltumatuse ja vabaduse. Me soovime jätta rahvale selle vabaduse," ütles paremtsentristliku Austria Rahvapartei (ÖVP) liige Blümel.

Rahvapartei oli aastatel 2017 - 2019 valitsuskoalitsioonis koos Vabadusparteiga ning need konkureerivad samade valijagruppide häältele.

Austria rahandusministeeriumi tellitud uuringu kohaselt, mille tulemused neljapäeval avaldati, ütles 47 protsenti vastanutest, et nad on sularaha kasutamispiirangute suhtes skeptilised, 35 protsenti tervitaks neid ja 19 protsenti ei osanud oma seisukohta öelda.