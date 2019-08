Võšinski peeti Ukraina võimude poolt kinni eelmisel aastal ja teda süüdistatakse Donbassi Kremli-meelsete jõudude toetamises. Süüdimõistmise korral ähvardab teda kuni 15 aastat vabadusekaotust, vahendasid TASS ja Reuters.

Viimasel ajal on meedias üha enam räägitud võimalusest, et lähiajal toimub Ukraina ja Venemaa vahel mingi vastastikune vangide vahetamine. Eelkõige on sellega seoses mainitud Ukraina meremehi, kes eelmise aasta novembris Kertši väinas Venemaa eriüksuslaste poolt kinni peeti. Samas Võsinski ja näiteks venemaa vanglas viibiva Ukraina režissööri Oleg Sentsovi kohta on allikad varem väitnud, et neid hetkel vangide vahetamisse ei kaasata.

Võimaliku vangidevahetuse lähenemise kohta on andnud märku näiteks president Volodõmõr Zelenski telefonikõned Vladimir Putiniga ning Vene inimõigusvoliniku, kindral Tatjana Moskalkova reis Kiievisse.