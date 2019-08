Kohtumine leiab aset kõige varem neljapäeval ning täpne kuupäev ja ajakava pole hetkel veel paigas, vahendas Reuters.

Boltoni visiit on mitmes mõttes ajalooline, sest tegu on kõige kõrgema tasemega USA visiidiga käesoleval sajandil, ning see annab taas märku, et suhted omal ajal "Euroopa viimaseks diktaatoriks" nimetatud Lukašenko ja Lääne vahel on soojenemas. Seetõttu võin nimetatud visiit kaudselt ärritada ka Venemaad, nentis Foreign Policy.

Hetkel viibib Bolton Ukrainas, kus kohtub nii president Volodõmor Zelenski kui ka mitmete ametnikega. Washingtoni kinnitusel on Boltoni visiidi näol tegu USA sooviga rõhutada toetust Ukraina suveräänsusele ja läänesuunalisele arengule.

Muuhulgas kinnitas Bolton, et parajasti valmistatakse ette Zelenski ja USA presidendi Donald Trumpi kohtumist Varssavis Teise maailmasõja algusega seotud ürituste ajal. Svobodale antud intervjuus aga märkis Bolton muuhulgas, et Ukraina president ei peaks praegu kiirustama ühegi Donbassi puudutava otsusega.