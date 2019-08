Presidendi kantselei: õigusekspertiisi tellimisel advokaadibüroost pole midagi pahelist

Presidendi kantselei hinnangul pole midagi pahelist selles, et vaidluses riigikoguga tellis president õigusanalüüsi advokaadibüroolt, sest tänapäeva nüansirohketes õigusküsimustes olevat sageli parimad teadmised valdkonnas vaid üksikutel inimestel.

Kolmapäeva õhtul kell 21.34 saadetud kirjalikus vastuses ERR-i päringule teatas presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe, et nõustub Rait Marustega, kes leiab, et vajadusel võib kaasata õigusanalüüsiks ka kantseleivälist ekspertiisi (Maruste ütles küll ERR-ile, et seda võib kasutada erandkorras ning üldjuhul ei peaks see nii käima - toim).

"Kantselei töö eesmärk on tagada piisav ja vajalik tugi riigipea tööks. Kantselei õigusteenistus on pädev. Mall Gramberg (kantselei siseosakonna juhataja asetäitja - toim) on riigiõiguse valdkonna üks kogenumaid ja tunnustatumaid eksperte Eestis, kel ka kantseleis mitmekümneaastane kogemus," märkis Linnamäe.

Ta jätkas, et tänapäeva äärmiselt nüansirohketes õigusküsimustes on sageli parimad teadmised valdkonnas vaid üksikutel inimestel me riigis.

"See on ka põhjus, miks riigiasutused ikka aeg-ajalt tellivad ekspertiise ja analüüse ka erasektorilt. Selles ei ole midagi pahelist."

Linnamäe sõnul koostab taotluse riigikohtule ja ka muud olulised dokumendid riigipea kantselei abiga.

"Koostamisel kasutatakse nii kantselei ametnike sisendit, vajadusel konsulteeritakse ka teiste ekspertidega. Nii ka seekord."

Küsimusele, kes konkreetselt esindab presidenti riigikohtus, Linnamäe ei vastanud.

ERR-i uudisteportaal kirjutas kolmapäeval, et presidendi kantselei tellis kaitseväe korralduse seadusele, mida riigipea keeldus välja kuulutamast, õigusanalüüsi advokaadibüroolt Sorainen, et jätkata vaidlust riigikohtus.

Analüüsi koostanud Soraineni jurist Illimar Pärnamägi tunnistas ERR-ile, et "presidendi kantselei on meie klient". Ta avaldas ka valmidust minna presidenti riigikohtusse esindama.

Riigikogus vastu võetud seaduste välja kuulutamine või nende tagasi lükkamine on presidendi ainupädevus. Presidendil on ka nn vetoõigus, st riigipea võib seaduse jätta välja kuulutamata.

Õigusekspertiisi tellimine advokaadibüroolt on seda kummalisem, et alates eelmise aasta oktoobrist ehk enam kui üheksa kuud pole presidendil olnud õigusnõunikku.

Endine riigikohtu esimees Rait Maruste oli seetõttu kriitiline ja märkis, et presidendil võivad olla nõunikud kliima- ja muudel teemadel, aga õigusnõunik peab olema, sest see on presidendi põhiseaduslik kohustus kontrollida vastuvõetud, kuid veel jõustumata seaduste põhiseaduspärasust ja kooskõla teiste seadustega.