Riigikohus teeb otsuse presidendi vaidluses riigikoguga

Presidendi kaebust lahendab riigikohus kirjalikus menetluses ehk suulisi istungeid, kuhu on kutsutud menetlusosalised, ei toimunud – küll aga arvestatati osapoolte saadetud kirjalikke arvamusi.

Asjas on enda arvamused saatnud lisaks presidendile ja riigikogule ka justiitsministeerium, õiguskantsler, kaitseministeerium, siseministeerium, kaitsevägi ja kaitsepolitseiamet.

Esimene istung presidendi ja parlamendi vaidluses peeti 8. oktoobril. President ja parlament vaidlevad riigikohtus selle üle, kas kaitseväe korralduse seadus, mis annab kaitseväele suuremad luureõigused, on põhiseadusega kooskõlas või mitte.

Eelmine riigikogu võttis selle vastu tänavu 20. veebruaril, president jättis selle välja kuulutamata ja saatis parlamendile tagasi. Märtsis valitud uus riigikogu võttis seaduse muutmata kujul 29. mail uuesti vastu, mispeale 14. juunil teatas president Kaljulaid, et ta läheb selle vaidlusega riigikohtusse.

Vaidluse juures oli märkimisväärne, et enam kui aasta ilma õigusnõunikuta töötav president tellis kaitseväe korralduse seadusele õigusanalüüsi advokaadibüroolt Sorainen. Advokaadibüroo õigusekspertiis maksis presidendi kantseleile üle 3000 euro.

Riigikohtu endine esimees Rait Maruste on öelnud advokaadibüroo teenuse kasutamist kommenteerides, et erandkorras võib president õigusanalüüse väljaspoolt kantseleid tellida, aga üldjuhul ei peaks see nii käima.

"Vabariigi Presidendil on üks riigiõiguslik protseduur, see on seaduste väljakuulutamine ja see on tema põhiseaduslik kohustus. Selleks, et seda põhjendatult teha, peaks tal olema adekvaatne õigusnõustamise süsteem, ehk abilised, kes valdavad riigiõigust, loevad uute seaduste kohta tehtud ettepanekud ja märkused läbi ning hindavad, kas eelnõud on kooskõlas põhiseadusega või mitte. Seda saab teha korrapärasel viisil ainult tema enda õigusteenistus," sõnas Maruste.

Presidendi kantselei jäi õigusnõunikuta möödunud aasta augusti lõpus. Uut õigusnõunikku pole pooleteise aastaga tööle võetud. Riigipea avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe ütles augusti alguses ERR-ile, et selleks polegi vajadust, sest vajalikud õigusalased kompetentsid on presidendil olemas.