"Tasu on Sorainenile makstud 3174 eurot," teatas presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe ERR-ile.

Kas presidenti hakkab riigikohtus esindama sama advokaadibüroo või kantselei ise, ei osanud Linnamäe veel öelda, sest riigikohus ei ole veel määranud ei istungi aega ega vormi (kirjalik või suuline).

Soraineni saadetud materjalid presidendi kantseleile on ka vastavalt AvTS §35 lg2 p3 ("teabe, mille avalikuks tulek kahjustaks riigi välissuhtlemist") kuulutatud ametkondlikuks kasutamiseks.

President Kaljulaid ja parlament hakkavad peagi riigikohtus vaidlema, kas kaitseväe korralduse seadus, mis annab kaitseväele suuremad luureõigused, on põhiseadusega kooskõlas või mitte.

Eelmine riigikogu võttis selle vastu tänavu 20. veebruaril, president jättis selle välja kuulutamata ja saatis parlamendile tagasi. Märtsis valitud uus riigikogu võttis seaduse muutmata kujul 29. mail uuesti vastu, mispeale 14. juunil teatas president Kaljulaid, et ta läheb selle vaidlusega riigikohtusse.

Õigusliku analüüsi, mis oli aluseks presidendi otsusele, tellis presidendi kantselei advokaadibüroolt Sorainen. Selle koostamisel osalesid mitmed advokaadibüroo eksperdid ja see on tavapärane praktika, öeldi advokaadibüroost eelmisel nädalal ERR-ile. Advokaadibüroo avaldas valmidust ka presidenti riigikohtus esindada.

Samal ajal on presidendi kantselei enam kui aasta olnud ilma õigusnõunikuta. Endine riigikohtu esimees Rait Maruste on ERR-ile öelnud, et nõunikud kliima- ja teistel teemadel võivad presidendil olla, aga õigusnõunik peab olema.