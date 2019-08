Haapsalu Viigi kooli tulevik on lahtine

Puudega lastele mõeldud Haapsalu Viigi kool alustab esmaspäeval uut kooliaastat senises asukohas, kuid kooli kaugem tulevik on lahtine. Haridusministeerium kaalub, kas koolimaja tasub remontida või ehitatakse linna teise otsa uus maja. Koolipere peab lastele parimaks senist asukohta, mille vahetus läheduses on neuroloogise rehabilitatsiooni keskus.

Haapsalus Tagalahe lähistel paiknev Viigi kool on lihtne ja hubane, õpetajad sätivad klasse korda ja ootavad oma erilisi lapsi. 90 õpilasest umbes 65 protsenti on Haapsalust ja Lääne-Nigula vallast, teised on mujalt Eestist.

Tuleval aastal 60-aastaseks saavas koolis õpivad liikumis-, liit- ja ja intellektipuudega õpilased. Lähedal asub neuroloogiline rehabilitatsioonikeskus, millega on koolil tihe koostöö.

Haapsalu Viigi kooli direktor Kristi Kivipuur ütles, neuroloogiakeskuses tehakse haiglaõpet ja see toimib hästi – lapsevanemad on rahul. Õpetajad käivad seal lapsi õpetamas kaks korda nädalas.

Viigi kooli lapsed õpivad kuni kaheksakesi klassides vastavalt neile sobivale õppekavale. Samas on õpilaskodu.

"Kui laps on ratastoolis, siis tema keskkond peab olema tema ümber suurem. See kaks ruutmeetrit, mis on tavakoolis ette nähtud, sellega lihtsalt ei saa see laps hakkama," rääkis Kivipuur.

Koolil on olemas õpetajad, tugiteenused ning abivahendid, kuid hooned on amortiseerunud. Remondiga on seotud rida muid probleeme. Näiteks see, kes suudaks kooli ülal pidada. Riigi poliitika on omavalitsuse rolli suurendamine oma territooriumil, öeldi ministeeriumist.

Haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna juhataja Raivo Trummal märkis, et ministeerium on Haapsalu linnalt, kas neil on kooli pidamiseks huvi.

"Täna Viigi kooli osas võib selgelt öelda, et Haapsalu linn on väljendanud, et neil ei ole huvi. Kool on ja jääb riigi pidamisele," ütles Trummal.

Haapsalu linnapea Urmas Sukles ütles, et linn ei ole võimeline kooli üle võtma ja korda tegema.

"Kui te vaatate, kus see Viigi kool täna asub, kus on sada last ja 5000 ruutmeetrit amortiseerunud pinda, siis selle pinna kordategemiseks meil raha ei ole ja samuti ei ole ülalpidamiseks meil raha," rääkis Sukles.

Linnapea lisas, et linn oleks valmis kooli ülevõtmist arutama ökonoomsema ja väiksema kooli puhul, mis ei viiks linna pankrotti.

Linnavalitsus pole ministeeriumilt veel arvutusi saanud, kuid Suklese hinnangul läheks koolipidamine maksma minimaalselt 700 000 eurot aastas, lisaks mitu miljonit remondiks, mida linnal uut põhikooli ehitades ning algkooli rekonstrueerides lihtsalt ei ole.

Ministeerium uurib alternatiivina koolimaja remondile uue kooli ehitamise võimalust. Linna teises otsas, Kastani tänaval asuva lastekodu juurde on algatatud detailplaneering, et näha, kas kool mahuks sinna.

Koolipere eelistab praegust asukohta. Ka ministeeriumist öeldi, et vana koht on esimene eelistus.