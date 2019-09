Ratas: ma loodan, et Eesti poliitikas ei ole vaenlasi

Peaminister Jüri Ratas ütles "Esimeses stuudios", et ta loodab, et Eesti poliitikas ei ole vaenlasi ja vihkamist.

Saatejuht Andres Kuusk küsis Rataselt, et kas praegune opositsioon valis endale pika opositsioonipoliitiku karjääriga Ratase näol vale vaenlase. "Ma loodan, et Eesti poliitikas ei ole vaenlasi. See oleks tegelikult halb seis. On konkurendid ja see peabki nii olema. Ja see on arusaadav," vastas Ratas.

Rääkides politseijuht Elmar Vaheri juhtumist ja sellest, kuidas ta reageeris, kui kuulis, et rahandusminister Martin Helme üritas teda vallandada, ütles Ratas, et ta üritas valitsust ja riiki koos hoida.

"Minu eesmärk peaministrina on tegelkult üks. Sa pead hoidma koalitsiooni töisena, et langetada otsuseid, aga teiselt poolt sa pead tegema kõik selleks, et kaitsta õigusriiki, hoida Eesti õigusriigi põhialuseid ja loomulikult säilitada või siis taastada töörahu. Eks need kolm olidki peamised," meenutas Ratas.

"Peaminister alati vastutab selle eest, mis toimub valitsuses. See on tahes tahtmata peaministri õlgadel," lausus Ratas.

President Kersti Kaljulaid ütles pärast peaminister Jüri Ratasega (KE) kohtumist, et tema hinnangul ei peaks "õigusriiki kraavi juhtida" üritanud Martin Helmel (EKRE) olema kohta valitsuses.

Saatejuht Andres Kuuse küsimusele, kas Ratas ei läinud 20. augustil presidendi juurde roosiaeda isikliku solvumise tõttu, vastast ta, et mingit solvumist ei olnud.

"Mul oli väga armas 20. augusti õhtu koos oma pere ja paari lähedase sõbraga," ütles Ratas.

Kuusk küsis ka, kas Ratas on nende kuude jooksul pidanud kahetsema, et koalitsiooni EKRE-ga tegi.

"See koalitsioon on kindlasti olnud teatud osadele ühiskonnas väga üllatav. Aga teiseltpoolt ma olen mõelnud, et kogu programmiliste seisukohtade ja põhimõtete kõrval on tegelikult Eesti ühiskonnas oluline ka see, et kui kõrgeim võim valib riigikokku erinevad erakonnad, siis minu meelest need kõik viis erakonda peavad võimelised olema opositsioonis või koalitsioonis. Ja ma arvan, et see on parim Eestile," vastas Ratas.

Ratas arvas Reformierakonnast rääkides, et opositsioonis koalitsiooni minna on väga keeruline, aga koalitsioonist opositsiooni minna vist veel keerulisem.

Ratas rääkis saates, et mingit ohtu, et Keskerakonna põhiline valimislubadus - erakorraline pensionitõus - ära jääks ei ole.