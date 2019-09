Riikliku lennufirma Nordica uus juhatuse esimees Erki Urva ütles veebisaates "Otse uudistemajast", et ettevõtte tütarfirma Regional Jet tegutseb Põhja-Euroopa turul edukalt ja ei välistanud, et riik võib hakata Regional Jetilt dividende saama.

Regional Jet on lennuettevõte, mis pakub oma lennukite ja meeskondadega lennuteenuseid suurematele lennufirmadele. Ettevõte alustas tegevust 2016. aasta alguses ja on tänaseks kasvanud 19 lennuki suuruseks lennufirmaks. 51 protsenti Reginal Jetist kuulub Nordicale ja 49 protsenti Poola lennuformale LOT.

Kolmapäeval teatas Nordica, et Regional Jet on allkirjastanud veel ühe pikaajalise lepingu Skandinaavia lennufirmaga SAS. Peale käesoleva lepingu sõlmimist ning Embraer 195-tüüpi lennukite kasutuselevõtmist teiste pikaajaliste projektide täitmiseks Euroopas, kasvab Regional Jeti lennukipark järgmise aasta lõpuks 30 lennukini.

Erki Urva ütles, et kui Regional Jet samamoodi jätkab, võivad riigil tekkida ka dividendi lootused.

Nordical plaanis oma kommertsplatvormi loomine

Lennufirma Nordica tulevikust rääkides ütles Urva, et plaanis on oma kommertsplatvormi loomine. Seni on Nordica kasutanud LOT-i kommertsplatvormi.

"Otsust veel ei ole tehtud. Kõik sõltub erinevatest kalkulatsioonidest ja äriplaanidest. Aga see on ka üks ülesanne, millega ma tegelema pean," sõnas Urva.

Urva rääkis, et riigi, ehk Nordica omaniku ootus on see, et ettevõte töötaks jätkusuutlikult. Ta ütles, et kuigi Nordica ei toimeta kommertsalaselt Tallinnast väljuvatel liinidel, siis omaniku ootus on see, et Nordical oleks valmisolek seda teha, kui turu situatsioon muutub.

Urva arvab, et pärast Nordica liinide sulgemist sügisel, sulgevad mitmed liinid ka Nordica konkurendid või tõstavad pileti hinda.

On kaalumisel Transpordi Varahalduse toomine Nordica alla

Urva sõnul on kaalumisel ka samuti riigile kuuluva ettevõtte Transpordi Varahalduse Nordica alla toomine. "See on üks teoreetiline variant, mida siin arutatud on, et teha eraldi mingisugune haldusstruktuur, kuhu nad kokku panna," lausus Urva.

Transpordi Varahaldus on riigile kuuluv osaühing, kus pole ühtki töötajat, aga millele kuulub seitse lennukit, mida renditakse Regional Jetile.

Urva rääkis sellest, miks on Eesti rahvuslike lennufirmasid saatnud ebaedu. "Siin on väga mitmed põhjused. Tulu väiksus on kindlasti üks asi. Meie rahvusliku lennunduse arendamisel on tehtud üksjagu vigu. Praegu veel selline otsimise staadium, et otsitakse õiget ärimudelit," lausus Urva.

Ta tõi välja ka, et konkurents on ääretult tihedaks läinud. Odavlennufirmad võtavad ära traditsioonilistelt lennufirmadelt kliente, aga loovad ka uut nõudlust. Siiski on just ärireisijatele Urva sõnul probleemiks sõidugraafikud, mis ei ole piisavalt tihedad.

Nordica kavatseb uuesti saarte lennuhankel osaleda

Urva kinnitas, et kui uuesti kuulutatakse välja saarte lennuhange, kavatseb sellel osaleda ka Nordica.

Maanteeamet tunnistas juuni alguses Tallinna-Kuressaare-Tallinn lennuhanke kehtetuks. Siis võitis hanke Nordica. Uus hange on hetkel ettevalmistamisel.

"Me otsustasime loobuda Kärdla teenindamisest, kuna meie lennukupargis olevad lennukid on Kärdla jaoks ilmselgelt liiga suured, aga me arvasime, et Kuressaare liin väärib küll 70-kohalist lennukit," rääkis Urva.