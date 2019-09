Riigi osalusega lennufirma plaanib miljonilisi kasumeid

Regional Jet pakub erinevatele lennufirmadele regionaallendude allhanke teenust. See tähendab, et ettevõte ei müü lennupileteid, ei võta äririske, ei paku oma teenuseid tavaklientidele. Ettevõtte kliendid on teised lennufirmad. Näiteks SAS või LOT.

Järgmise aasta lõpuks kasutab ettevõte 27 lennukit.

Regional Jet on valmis sõlmima nii pikki lepinguid kui ka lühemaid. Vajadusel võib Regional Jet oma lennukid värvida suure lennufirma värvidesse ja panna pardateenindajad kandma suure lennufirma vormi. Ettevõte küsib lennutunni eest 1500-2500 eurot ja teeb lennuki kohta kuus 200-350 lennutundi.

Lennukid on Regional Jetil pärit rendifirmadelt. Muuhulgas näiteks Eesti riigile kuuluvalt Transpordi Varahalduselt, kuid ka muudelt lennukirentimise ettevõtetelt nagu näiteks Falko Regional Aircraft või Regional One. Meeskonnad pärinevad suuresti omakorda tööjõurendifirmadelt. Seda ettevõtte sõnul selleks, et vastata igati kõigile seadustele, ilma et ettevõtte peaks kõigi regulatsioonidega ise detailselt kursis olema.

Regional Jeti juht Jan Palmér on ettevõtte tuleviku osas väga optimistlik. Kolmapäeval ajakirjanikega kohtudes rääkis ta, et ettevõte plaanib kasumlikult kasvada - kuskil kuue lennuki võrra aastas. Sellest enam oleks Palméri sõnul vaja oluliselt rohkem vaeva näha.

Ülemöödunud aastal teenis Regional Jet 37 miljoni euro suuruse käibe juures 2,5 miljonit eurot kahjumit. Möödunud aastal kasvas käive 68 miljoni euroni ja kahjum sisuliselt kadus. Käesolevaks aastaks prognoosib lennufirma oma käibeks 90 miljonit eurot ja kasumiks 3,5 miljonit.

Tuleval aastal peaks Regional Jeti käive tõusma 135 miljoni euroni ja kasum kaheksa miljoni euroni. Kasv peaks jätkuma ka 2021. aastal, millal käive ulatuks ettevõtte prognoosi kohaselt 160 miljoni euroni ja kasum 9,5 miljoni euroni. 2021 peaks ettevõtte kava kohaselt lendama 60 000 lendu ja vedama neli miljonit reisijat. Teisisõnu sama palju kui Air Baltic möödunud aastal.

Mis puudutab lähiaastaid, siis märkis Palmér, et need numbrid on suures osas juba lepingutega kaetud. Ettevõte piletihindade või täituvuse pärast muretsema ei pea ja selles osas ebakindlust ei ole.

Ettevõtte kiire ja kasumliku kasvu tagab Palméri sõnul Euroopa lennundusturu muutus.

Kui USA-s on regionaalse lennuteenuse sisseostmine tavapärane, siis Euroopas ei ole see veel nii levinud. "Ma olen 20 aastat ootanud, et ka Euroopas regionaaallendude sisseostmine kasvaks. See on USA-s toimunud, nii et selle Euroopas juhtumine on vaid aja küsimus," rääkis Palmér.

Kui näiteks Lufthansa otsustaks oma regionaallennud sisse osta, siis see oleks tohutu, rääkis Palmér. "Nad tuleksid meie juurde ja küsiksid näiteks 30 lennukit," ütles Regional Jeti juht. "Loomulikult ma ütleksin alati jah, kuid see oleks meie jaoks omajagu keerukas."

Ettevõtte enda hinnangul on neil praegu neljaprotsendiline turuosa kolme-nelja miljardi euro suurusel turul. Otseseid konkurente, kes tegelevad vaid regionaallendude allhankega on regioonis vaid üks – Iirimaa City Jet. Ja turg kasvab. Palmér rääkis, et Regional Jet on pidevates läbirääkimistes Põhja-Euroopa lennufirmadega, et uusi kliente leida.

Ainsa riskina näeb Regional Jet muret tööjõu pärast. Lennundus on nii kiiresti kasvamas, et personali leidmine on probleem, märkis Palmér.

Osaliselt selle probleemi lahendamiseks plaanib Regional Jet toetada uute pilootide väljakoolitamist, lisas ta. Muus osas otseseid riske ta ei näinud.

Palmér tõi välja, et lisaks Regional Jeti kasumlikusele on võimalik vajadusel selle baasilt vajaduse võrdlemisi kiiresti luua lennufirma, mis tagaks Eesti lennuühendused. "Kui ei ole ühendusi, riik sureb," märkis Palmér. "Kui sul ei ole ühendusi, kes investeeriks siia?"

Ta lisas, et pragu ei ole kommertsalustel võimalik Tallinnast kasumlikult piletimüügiga otseliine töös hoida.

"Ma tean seda selgelt. Lennufirmad ei teeni kasumit Tallinnast lennates, aga nad siiski lendavad," märkis Palmér ja lisas, et Tallinna-Stockholmi üks ots peaks maksma umbes 120 eurot, aga täna küsitakse selle eest 68.

"Kui siit lendavaid ettevõtteid peaks vähemaks jääma, siis hinnad kindlasti kasvavad," märkis Palmér.

Regional Jet loodi 2015. aastal Estonian Airi pankrotijärgse lennundusühenduse tagamiseks. Kohe peale Estonian airi pankrotti asus Regional Jet Nordicale lennuteenust pakkuma. 2016. aastal alustas Nordica koostööd Poola LOT-iga. Tehingu käigus omandas LOT 49 protsenti Regional Jetist. 51 protsenti ettevõttest kuulub jätkuvalt Nordic Aviation Groupile.

Ettevõtte peamised kliendid on SAS ja LOT. Samuti on ettevõte väiksemad kliendid ka Air Serbia, Luxair, Flybe, LoganAir, Smartlynx, TUI Belgium, Great Dane Airlines, Blueislands ja mitmed teised lennuettevõtted.