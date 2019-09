Poola korraldatud Teise maailmasõja alguse 80. aastapäeva mälestusüritused on ere näide ajaloo ümberkirjutamisest, lausus Vene välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova kolmapäeval.

"Need üritused pidid olema pühendatud Teise maailmasõja alguse 80. aastapäevale, traagilisele sündmusele, traagilisele leheküljele 20. sajandi ja inimkonna ajaloos. See, milleks need üritused muutusid, tekitavad (...) lausa vapustuse," ütles Zahharova teabetunnis.

Nimetades Varssavis toimunud üritusi müsteeriumiks, rõhutas pressiesindaja: "See on ere näide ajaloo ümberkirjutamisest. Seekord läks see vaid liiga kaugele ja muutus mingiks üleilmseks pimedusejüngrite sabatiks."

Venemaa esindajaid Poola neile üritustele ei kutsunud.

Poola president Andrzej Duda kritiseeris pühapäeval Varssavis Teise maailmasõja alguse 80. aastapäeva mälestusüritustel Venemaa sõjalisi aktsioone, nimetades neid "imperialistlike kalduvuste" avaldumiseks.

"Hiljuti oleme näinud imperialistlike kalduvuste naasmist Euroopas, katseid muuta jõuga piire, rünnakuid teiste riikide vastu, maahõivet, kodanike orjastamist," lausus Duda kõnes tseremoonial, millel osalesid teiste seas ka USA asepresident Mike Pence ja Saksa kantsler Angela Merkel.

Poola president ärgitas "Euroopa ja maailma liidreid, NATO ja Euroopa Liidu liikmeid" agressoritega lepituse otsimise suhtes valvsusele.

Duda rõhutas sanktsioonide ja resoluutsete tegude tähtsust agressoritele vastamisel. "Peab olema ilmne, et sõjaline agressioon saab kindla, resoluutse ja tugeva vastuse," ütles ta.

"Suletud silmad ei ole rahu hoidmiseks hea retsept; see on hea viis agressiivsete isiksuste julgustamiseks, neile uuteks rünnakuteks rohelise tule andmiseks," sõnas Poola president.

Poola suhtes teritasid Teise maailmasõja alguse aastapäeva paiku teisedki Venemaa esindajad.

Näiteks Föderatsiooninõukogu riigikaitsekomitee liige Franz Klintševitš avaldas arvamust, et sõja puhkemises olevat olnud süüdi ka Poola ise, kes "provotseeris Saksamaad seda rünnakut ette võtma".

Opositsioonipoliitik Aleksei Navalnõi kommenteeris seda tõdemusega, et see on lausa uskumatu, kuidas tänane Ühtne Venemaa kordab sõna-sõnalt kunagist Natsi-Saksamaa propagandat.