Poola peaminister Mateusz Morawiecki ütles pühapäeval Teise maailmasõja alguse 80. aastapäeva tseremoonial Poola kaotustest rääkides, et "me peame nõudma kahjutasu".

Morawiecki osales tseremoonial Westerplatte poolsaarel, kus peeti sõja esimene lahing.

Poola peaminister rääkis sõjast ja ligi kuus aastat kestnud Saksa okupatsioonist ning ütles: "sõda ei tähendanud üksnes poolakate kodude tulistamist, see tähendas surma Poola lootustele, Poola tulevikule, tegi lõpu Poola teadusele, Poola ülikoolidele, Poola tehastele".

"Sellepärast peame me neist kaotustest rääkima, me peame nõudma kahjutasu," sõnas ta.

Poola rahvuslaste valitsus on rääkinud Saksamaalt sõjahüvitiste nõudmisest sestpeale, kui ta 2015. aasta sügisel võimule tuli. Saksamaa on öelnud, et küsimus on varasema kokkuleppega juba lahendatud.

Poola president kritiseeris Venemaa imperialistlikke kalduvusi

Poola president Andrzej Duda kritiseeris pühapäeval Varssavis Teise maailmasõja alguse 80. aastapäeva mälestusüritustel Venemaa sõjalisi aktsioone, nimetades neid "imperialistlike kalduvuste" avaldumiseks.

"Hiljuti oleme näinud imperialistlike kalduvuste naasmist Euroopas, katseid muuta jõuga piire, rünnakuid teiste riikide vastu, maahõivet, kodanike orjastamist," lausus Duda kõnes tseremoonial, kus osalevad teiste seas ka USA asepresident Mike Pence ja Saksa kantsler Angela Merkel.

Kuigi Duda ei maininud otsesõnu Venemaad, märkis ta ära Moskva sõjalised sammud "Gruusia vastu 2008. ja Ukraina vastu 2014. aastal, mis viisid piiride muutmiseni".

Poola on sõja alguse mälestusüritustele saabunud ligi 40 Poola saabunud välisdelegatsiooni.

Poola ei sõitnud lisaks Trumpile ka Prantsuse president Emmanuel Macron ja Briti peaminister Boris Johnson, Vene presidenti Vladimir Putinit ei kutsutudki. Samas on kohal Ukraina president Volodõmõr Zelenski, kes pidas laupäeval Dudaga kõnelusi.

Pence ülistas tseremoonial poolakate vaimu ja vastupidavust. "Ajal kui iga ameeriklase südames on hiigeltormi teel asuvad kaaskodanikud, meenutame täna, kuidas 20. sajandi jõudu koguv torm kasvas üle sõjaks ja sissetungiks, millele järgnesid poola rahva kirjeldamatud raskused ja kangelaslikkus," lausus ta.

Poolakad ei kaotanud Pence´i sõnul kunagi usku ega laskunud meeleheitesse ning "poola rahva iseloom, usk ja meelekindlus muutsid kõike".

"Teie rõhujad püüdsid teid murda, kuid Poolat ei olnud võimalik murda," ütles Ühendriikide asepresident.