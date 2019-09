"Hiljuti oleme näinud imperialistlike kalduvuste naasmist Euroopas, katseid muuta jõuga piire, rünnakuid teiste riikide vastu, maahõivet, kodanike orjastamist," lausus Duda kõnes tseremoonial, kus osalevad teiste seas ka USA asepresident Mike Pence ja Saksa kantsler Angela Merkel. Eestit esindas president Kersti Kaljulaid.

Kuigi Duda ei maininud otsesõnu Venemaad, märkis ta ära Moskva sõjalised sammud "Gruusia vastu 2008. ja Ukraina vastu 2014. aastal, mis viisid piiride muutmiseni".

Poola president ärgitas "Euroopa ja maailma liidreid, NATO ja Euroopa Liidu liikmeid" agressoritega lepituse otsimise suhtes valvsusele.

Duda rõhutas sanktsioonide ja resoluutsete tegude tähtsust agressoritele vastamisel. "Peab olema ilmne, et sõjaline agressioon saab kindla, resoluutse ja tugeva vastuse," ütles ta.

"Suletud silmad ei ole rahu hoidmiseks hea retsept; see on hea viis agressiivsete isiksuste julgustamiseks, neile uuteks rünnakuteks rohelise tule andmiseks," sõnas Poola president.

Poola on sõja alguse mälestusüritustele saabunud ligi 40 välisdelegatsiooni.

Poola ei sõitnud lisaks Trumpile ka Prantsuse president Emmanuel Macron ja Briti peaminister Boris Johnson, Vene presidenti Vladimir Putinit ei kutsutudki. Samas on kohal Ukraina president Volodõmõr Zelenski, kes pidas laupäeval Dudaga kõnelusi.

Pence ülistas tseremoonial poolakate vaimu ja vastupidavust. "Ajal kui iga ameeriklase südames on hiigeltormi teel asuvad kaaskodanikud, meenutame täna, kuidas 20. sajandi jõudu koguv torm kasvas üle sõjaks ja sissetungiks, millele järgnesid poola rahva kirjeldamatud raskused ja kangelaslikkus," lausus ta.

Poolakad ei kaotanud Pence´i sõnul kunagi usku ega laskunud meeleheitesse ning "poola rahva iseloom, usk ja meelekindlus muutsid kõike".

"Teie rõhujad püüdsid teid murda, kuid Poolat ei olnud võimalik murda," ütles Ühendriikide asepresident.

Riigi- ja valitsusjuhid helistasid Varssavi tseremoonial ükshaaval "Mälestus- ja hoiatuskella". Poola sõjavägi oli enne seda andnud 21 suurtükist kahuripaugu.

Tseremoonia lõppes sõjaväeparaadiga.

