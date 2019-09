Hoolimata opositsioonil läbiviidud küsitlusest, millele vastanud vallamaja rajamist ei toeta, plaanib vallavalitsus selle ikkagi ehitada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Praegu asub Põlva vallavalitsus kolmes erinevas hoones. Ruumid on ajale jalgu jäänud ja liikumispuudega inimestele ligipääsmatud.

Uus hoone maksaks vallavanem Georg Pelisaare hinnangul 1,6 miljonit eurot ning raha selle ehituseks tuleks nii ühinemislepingust saadust kui ka laenudest.

Ühinemislepingust saadud miljoni euro uude hoonesse panemine ei ole aga hea mõte volikogus opositsioonis oleva valimisliidu Tuleviku Põlvamaa esindajate arvates, kes korraldasid leheküljel petitsioon.ee küsitluse, et selgitada välja vallakodanike meelsus uue vallamaja osas.

"Tulemus oli see, et 98 protsenti ei pea seda mõistlikuks," rõhutas Tuleviku Põlvamaa liige Igor Taro.

Kokku osales küsitluses 438 vastajat, mis on 3,13 protsenti Põlva valla elanikest. Põlva vallavanem ei pea aga küsitlust usaldusväärseks.

"Tegemist oli ühe huvigruppi poolt korraldatud küsitlusega ja ma ütleksin, et seda ei saa päriselt võrrelda rahvaküsitlusega, mis toimus enne ühinemist ja millega siis kinnitati ühinemisleping," märkis Põlva vallavanem Pelisaar.

"Uue vallamaja ehituse puhul on viidatud ühinemislepingule, mida siis endises Põlva vallas kiitis heaks 140 inimest, mis on mitu korda vähem kui sellest küsitlusest osavõtt. Meil on ainult üks võimalus - kindlustada, et sellist otsust ei juhtuks, ja me teeme kõik endast oleneva, et see niimoodi läheks," rääkis Tuleviku Põlvamaa liige Taro.

Põlva vallavanem rõhutas aga, et uue vallamaja ehitus on sisse kirjutatud ühinemislepingusse ja seda ei saa niisama lihtsalt muuta.

"Kui nüüd see ühel või teisel põhjusel peaks arutlusse tulema volikogus, et seda uut administratiivhoonet ei tule, siis on tegemist ühinemislepingu muutmisega ja selle poolt peaks olema kaks kolmandikku volikogu liikmetest," lausus Pelisaar.