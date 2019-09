Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) kirjutas nii Ansipile kui ka Yana Toomile saadetud järelepärimises, et komisionile laekus info nende valimisreklaami kohta, milleks oli üleeuroopalise erakonna ALDE Facebooki kontolt sponsoreeritud üleskutse Ansipi ja Toomi valimiseks europarlamenti. Reklaami kuvatõmmiselt paistab, et selle eest on tasunud ALDE, märkis ERJK.

"Toetudes seni teadaolevale infole ja Eestis kehtivale erakonnaseadusele, saab ALDE poolt Teie reklaami eest tasumist käsitleda kui võimalikku erakonnaseaduse rikkumist, mis seisneb juriidilise isiku poolt tehtud annetuses. Erakonnaseaduse kohaselt on see keelatud ja selline annetus tuleb annetajale tagastada (sisuliselt hüvitada kulutused tehtud reklaamile)," kirjutas ERJK esimees Liisa Oviir europoliitikutele saadetud kirjas.

Andrus Ansip vastas Oviirile, et ei ole nimetatud reklaami eest tasunud mitte kellelegi, sh ALDE-le, Reformierakonnale või mõnele reklaamiagentuurile.

"Kuna pole teie poolt nimetatud reklaami eest tasunud, pole võimalik esitada tasumist tõendavat dokumenti," kirjutas Ansip.

Ta lisaks selgituseks, et pole nimetatud reklaami tellinud ja polnud ka teadlik selle reklaami ilmumisest.

"Sain selle olemasolust teada esmakordselt teada täna, kui lugesin teie kirja. Minuni on jõudnud info ALDE kommunikatsiooniosakonna juhilt Didrik de Schaetzenilt, et reklaam oli nende initsiatiiv ning et ALDE on Reformierakonna (st minu reklaami) eest tasunud 10.95 eurot. Seejuures ei teavitanud ALDE mind ega Reformierakonda reklaami avaldamisest enne ega pärast selle toimumist," vastas Ansip.

"Ma ei ole seda reklaami tellinud ega vastu võtnud keelatud annetust ja seetõttu ma keeldun tasumast keelatud annetuse eest 10.95 eurot kellele iganes," lisas ta.