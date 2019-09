"Lapsed olid jäätised ära valinud, me olime leti ääres, sularaha oli müüjale ulatatud jäätiste eest ja siis äkki astus uksest sisse gaasimaskis mees ja siis ma märkasin tal vasaku külje juures püssi. Ja ma ikka veel sellel hetkel ei arvanud, et asi on tõsine," rääkis laste ema Evelin Meldre "Aktuaalsele kaamerale".

"Müüa oli just kassa lahti teinud, et mulle raha tagasi anda, ta hüppas letile, suunas püssi müüa poole ja nõudis sularaha ja sel hetkel ma sain aru, et asi on väga tõsine," meenutas Meldre.

Röövi käigus ei saanud keegi vigastada. Oma käega kassast paar sada eurot kaasa kahmanud mees lahkus sündmuskohalt punast värvi Mitsubishi Coltiga, millele olid eemaldatud numbrimärgid. Sündmusest teavitati kohe politseid.

Kohalike jaoks on tähtis see, kuidas taastada turvatunne.

"Mina pean tegelema sellega, et ma lähen jälle jäätist ostma siia poodi. Hetkel ma ei kipu siia, aga ma usun, et me lähme jälle jäätist ostma lastega," ütles Meldre.