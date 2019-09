Esmaspäeval otsustatakse, kas Atko saab Harjumaa bussiliinidel jätkata

Kooliaasta esimestel päevadel ei suutnud Atko Transport kõikidele liinidele busse välja saata, sõitu läinud bussijuhid ei tundnud marsruuti ja sihtkohta jõuti tänu laste näpunäidetele, mõne kooli juurest aga sõitis buss peatumata mööda.

Harjumaal Saue vallas Kernu koolis pidid kooliõpetajad esimesel päeval taksojuhtideks hakkama, sest pärastlõunane buss jäi tulemata.

"Lapsed seisid siin bussijaamas, parklas, ootasid ja helistasime dispetšerile Atkosse. Atko väitis meile, et nad tegelevad, helistavad kümne minuti pärast tagasi. Ei läinudki kümmet minutit, kui nad juba helistasid, et jah, tellige endale takso ja me maksame arve kinni," rääkis Kernu kooli huvijuht Kati Raju "Aktuaalsele kaamerale".

Kuna taksosid Kernu kandis pole, siis sõidutasid direktor ja õpetajad lapsed ise koju. Et kõik lapsed koju jõuaksid, tuli õpetajatel teha neli sõidutiiru.

Kui huvijuht Kati Raju järgmisel päeval koolibussiga kaasa sõitis, sai ta juhilt teada, et mees pole ammu Kernu kandis sõitnud ja hommikul sai ta liini läbitud tänu koolilapsele, kes teed juhatas.

Põhja-Eesti ühistranspordikeskus sõlmis tänavu juuli keskel Atko Transpordiga lepingu Saue valla kooliliinide teenindamiseks kooliaasta algusest, sest Atko küsis liinikilomeetri eest 70 senti vähem kui teine konkureerija. Nüüd tunnistab keskuse juht Vello Jõgisoo, et sellist segadust pole ükski firma tema enam kui viieaastase tööaja jooksul seni suutnud korraldada.

"Mingisugused selgitused on püütud anda, aga näiteks see selgitus on ju naeruväärne, mida esitati meediale, et bussid ei läinud käima," lausus Jõgisoo.

Ühistranspordikeskus ja Saue vald käisid augusti eelviimasel päeval Atko busse kontrollimas. Kokku on Saue kooliliinide teenindamiseks vaja 12 bussi, kolme bussi polnud firmal ette näidata, viis bussi olid uued.

"Ülejäänud oli valik sellest assortiist, mis neil pakkuda oli, kuni sinnamaani välja, et selle ülevaatuse käigus kolm bussi said liikluskeelu. Nii et buss, mida esitatakse kui homme, ülehomme lapsi vedama mineva bussina, saab liikluskeelu. No andke andeks!" rääkis Jõgisoo.

Atko põhjendas meediale kooliliinide teenindamata jätmist sellega, et uute busside elektroonika seadistamisel tekkisid probleemid.

Tänavu on Atko olnud mitmel korral meedias, sest suvise reidi ajal sai Saaremaal liikluskeelu neli kontrollitud ettevõtte liinibussi; augustis jäi Atko Liinid ilma Harku valla kooliliinidest, sest lapsi veeti tehniliselt mitte korras bussidega. Seetõttu jälgis Saue vald hoolikalt, et kõik, mis puudutab laste ohutust, oleks korras, aga et kooliaasta esimesel päeval jäetakse kooliliinid lihtsalt teenindamata, tuli vallavanema sõnul külma dušina.

"Alati eksisteeris võimalus, et Atko, olles teistest liinidest ilma jäänud, et neil on piisavalt ressurssi liine teenindada ja nad on oma vigadest õppinud ja saavad aru, et nad samasuguse ärikultuuriga pikalt transporditurul jätkata ei saa," rääkis Saue vallavanem Andres Laisk.

Kuigi Atko maine tegi valda ja ühistranspordikeskust ettevaatlikuks, siis juriidiliselt polnud võimalik Atko Gruppi kuuluvat firmat riigihankelt kõrvale jätta.

"Kui palju on tõmmatud paralleeli, et Harkus (vallas – toim.) olid ju kõik need probleemid teada, et kuidas siis Saue vald nõustus sellele vaatamata Atkot liinile üldse lubama, siis meie hankel osalenud ettevõttel polnud ühtegi rikkumist, mis tähendab seda, et kui me oleksime ta hankelt tagasi lükanud, oleks nad selle vaidlustanud ja ikkagi liinile tulnud ja me oleksime lisaks tänastele probleemidele saanud kaasa ka hanke seadustamise kohtuvaidluse," rääkis Laisk.

"Mina väidan, et täna ei oleks neist eriti otstarbekas meiega vaidlema hakata, need rikkumised on selgelt fikseeritud, nad ei ole neile vastu vaielnud," lisas vallavanem.

Nii nägi vald ainsa võimalusena Atko bussid küll liinile lubada, kuid kõik eksimused kirja panna, et oleks alus lepingu ülesütlemiseks. Kolmapäeval öeldi Atko Transpordiga sõlmitud leping üles ning kiirhanke korras leiti kaks bussifirmat, kes liinid üle võtab. Esmaspäevast viivad lapsi kooli Hansabuss ja MK Autobuss.

Atko esindajad kaamera ees selgitusi jagada ei soovinud, konkreetsetele küsimustele kirjalikult ei vastatud.

Atko Grupi üldmeili aadressilt tulnud nimetus vastuses seisis, et täna on bussijuhtide puudus kõigis bussiettevõtetes suur probleem, mistõttu esimest korda oma 25-aastase ajaloo jooksul on Atko Grupi ettevõttes tekkinud kvaliteedis puudujääke liinide teenindamisel. Kuna esimesel päeval oli bussidel ootamatu tehniline rike, asendati bussid alltöövõtjatega.

Ka seisis vastuses, et firmal on väga kahju tekkinud segaduse pärast, mille põhjustas uute liinide teenindamisega alustamine. Kuna tavapäraselt võtab iga algus paar päeva aega, siis on ka vedajatel sageli vaja paar päeva, et uute liinidega harjuda. Kõikidele bussijuhtidele olid antud bussigraafikud ja tutvustatud sõidumarsruute, kuid inimliku eksituse tõttu kahel esimesel päeval siiski tekkisid mõned eksimused marsruutide läbimisel, põhjendas Atko.