MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus sõlmib teisipäeval lepingu AS-iga GO Bus, millega annab üle Harku valla kooliliinid. Neid liine teenindas seni ATKO, kellega ühistranspordikeskus lõpetas liinilepingu ohtrate rikkumiste tõttu ennetähtaegselt. Mitmetel liinidel jätkab aga vähemalt mõnda aega veel ATKO.

Harku valla siseliine ehk nn kooliliine hakkab alates 2. septembrist teenindama GO Bus. Liinileping sõlmitakse uue vedajaga teisipäeval.

Liinileping läks enneaegsele lõpetamisele ATKO ohtrate jämedate rikkumiste tõttu, nagu kehvas tehnilises seisukorras bussid, aga ka hilinenud ja ära jäänud sõidud, mis olidki suuresti busside kehvast seisukorrast tingitud.

Alates 2. veebruarist 2020 läheb muist seni ATKO teenindatud liine üle AS-ile SEBE, ent osaliselt jätkub koostöö ka AS-iga ATKO.

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse tegevdirektor Vello Jõgisoo ütles ERR-ile, et leping SEBE-ga on osalt ATKO seniseid läänesuuna liine asendav, osalt täiendav ehk kohati lähevad liinid SEBE arvelt tihendamisele, kuid jätkab ka ATKO.

"SEBE on osalt lisaks ATKO liinidele, sest meil pole võimalik teisiti käituda, arvestades meie õigusruumi," kommenteeris Jõgisoo.

Jõgisoo lisas, et juhatus otsustab sel neljapäeval, kuidas ATKO teenindatavate lääne- ja idasuunaliste liinidega edasi tegutseda ning annab siis juhtnöörid tegevjuhtkonnale edasi: "Võimalik, et need lepingud lähevad lõpetamisele, aga ei pruugi."

Ühistranspordikeskusel on pooleli kohtuvaidlus ATKO-ga idasuuna liinide üle. Ringkonnakohtu otsust on oodata 9. septembril.