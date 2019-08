Ühistranspordikeskus teatas oma veebilehel, et AS SEBE tegi riigihankel parima pakkumise ja leping jõustub järgmise aasta 2. septembril.

SEBE hakkab Atko asemel sõitma seitsmel liinil: 107 (Tallinn - Harku - Keila - Vasalemma - Ämari - Munalaskme) 119 (Tallinn - Harutee - Riisipere - Turba - Lehetu), 133 (Keila - Harutee - Riisipere - Turba - Ellamaa – Lehetu), 136 (Tallinn - Harku - Keila - Ämari - Madise – Paldiski), 145 (Tallinn - Harku - Keila – Paldiski), 148 (Tallinn - Harku - Keila - Ämari – Rummu) ning 149 (Tallinn - Harku - Keila - Rummu - Audevälja - Harju-Risti).

ATKO Liinid OÜ sõitis nendel liinidel 2012. aastal sõlmitud lepingu alusel, kuid Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus polnud nendega rahul.

Lisaks kavatseb keskus asendada ATKO mõne teise bussifirmaga Harku valla õpilasliinidel.

Põhja- Eesti ühistranspordikeskuse tegevdirektor Vello Jõgisoo ütles möödunud nädalal "Aktuaalsele kaamerale", et igal lepingul on lõpetamise alused. "Nende aluste hulgas on meil jagatud rasked rikkumised ja kergemad rikkumised. ATKO-l õpilasliinide osas on see rikkumiste arv täis," selgitas Jõgisoo lepingu ennetähtaegse lõpetamise põhjuseid.