Esmaspäeval pidi ringkonnakohus tegema otsuse OÜ ATKO Liinide asjas, kuid see lükkus neljapäevale. Samas aga otsustas Põhja-Eesti ühistranspordikeskus Harjumaa läänesuuna liinilepingud ATKO-ga ennetähtaegselt lõpetada, nii et probleemsele vedajale jäävad alles vaid makaonna idasuuna lepingud.

Kohus lükkas otsuse kuulutamise aja edasi, sest vajas otsuse tegemiseks lisaaega. Seetõttu määrati uueks kohtuotsuse tähtajaks käesoleva nädala neljapäev.

Riik läks ATKO-ga kohtusse raskete ja pikaajaliste probleemide tõttu liinilepingute täitmisel, mille tõttu Põhja-Eesti ühistranspordikeskus asus liinilepinguid vedajaga järjest üles ütlema.

ATKO sõidutas Harku vallas koolilapsi bussides, mille rehvid olid siledaks kulunud ja pidurisüsteemid vigased. Alates septembrist anti koolibusside haldamine üle Go Busile.

Esmaspäeval otsustas Põhja-Eesti ühistranspordikeskus lõpetada ATKO-ga ennetähtaegselt kõik Harjumaa läänesuuna liinilepingud, nii et vedajale jäävad alles vaid idasuuna liinid.

"Otsustasime, et läänesuuna avaliku teenindamise leping läheb lõpetamisele, idasuunal jääb leping kehtima. Ootame, et kvaliteet paraneks," sõnastas Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse juhatuse esimees Andrus Umboja ootusi ATKO-le.

Ühistranspordikeskus asub nüüd ATKO-ga läbirääkimistesse, lootuses leida kompromiss, kui kiiresti vedaja läänesuuna liinid üle soovib anda.

"Kui saame ATKO-ga kompromissi, et see lõpppeks võimalikult kiiresti, siis saame hanke võimalikult kiiresti välja kuuluatada, et uus vedaja leida. Kui ei, siis hakkab ATKO ilmselt lepingut ja hanget vaidlustama. Meie eelistus on võimalikult kiiresti sõlmida lepingu osas kompromiss ja leida kahe-kolme kuuga uus vedaja," ütles Umboja.

Läbirääkimised peaksid toimuma ühe-kahe nädala jooksul, kauem pole transpordikorraldajal aega oodata.

ATKO teenuse viletsa kvaliteedi taga näeb ühistranspordikeskus liiga madalat liinikilomeetri hinda, mille vedaja hanke võitmiseks välja kuulutas.

"See riigihange ilmselt ei võidetud mõistliku pakkumusega ehk et algselt juba pakuti liiga madalat hinda ja selle hinnaga ei ole võimalik tagada siis bussijuhtidele normaalset palka ja ilmselt ka nendele bussidele normaalset hooldust," on Umboja öelnud varem "Aktuaalsele kaamerale".

Liinikilomeetri hind, millega ATKO teenust osutab, on 0,8 eurot, mis on tavapärasest umbes kaks korda odavam. Näiteks Harku liini hind on üle kahe euro liinikilomeetri kohta.

Riigidotatsioon Harjumaa ida- ja läänesuunale on kolme-nelja miljoni euro kandis, nüüd ootab ühistranspordikorraldaja riigilt dotatsiooni kahekordistamist.