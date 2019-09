Tallinn palub riigil lahendada elamisloata välismaalaste laste koolikoha mure

Tallinn saatis haridus- ja teadusministeeriumile mureliku kirja, et viimastel kuudel on pealinna saabunud palju kolmandatest riikidest pärit alaealisi, kes soovivad lasteaia- või koolikohta, ent neil pole elamisluba ega alalist elukohta, mistõttu ei pea linn neid aitama, kirjutab Õhtuleht .

Haridusameti juht Andres Pajula kirjutab, et selliste laste arv on sel aastal kasvanud väga suures tempos.

"Politsei- ja piirivalveamet on korduvalt pöördunud sel suvel Tallinna haridusameti poole seoses kolmandatest riikidest (Ukraina, Venemaa, Valgevene, Moldova jne) jne Eestisse elama ja õppima tulla soovijatega. PPA on selgitanud, et lasteaeda või kooli saab vastu võtta ainult lapsi, kellel on Eestis viibimiseks seaduslik alus ehk elamisluba ning sissekirjutus Tallinnas," märkis Pajula, lisades, et Tallinnas saab õppima asuda juhul, kui lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Eestis.

"Meie hinnangul on tegu laiema küsimuste ringiga, kui ainult ühe omavalitsuse probleemiga ning peame oluliseks, et seda lahendataks riiklikul tasandil ja vajadusel muudetaks vastavaid õigusakte või regulatsioone," kirjutas haridusameti juht.