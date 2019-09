Von der Leyen: olen kindel, et Kadri Simson teeb suurepärast tööd

Tulevane Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles pressikonverentsil Kadri Simsoni kohta, et on kindel, et Simson teeb energiavolinikuna suurepärast tööd.

Von der Leyen astus teisipäeva keskpäeval ajakirjanike ette 27 voliniku nime ja nende töövaldkondadega. Esimese üllatusena tuli see, et digivaldkonna asepresidendiks tõusev taanlane Margrethe Vestager jätkab ka oma senisel mõjukal konkurentsivoliniku kohal.

"Margrethe Vestager koordineerib kogu agendat ja temast saab ka konkurentsivolinik," ütles von der Leyen.

Kolmel juhtival asepresidendil on kõigil lisaks koordineerivale tööle veel üks konkreetne oma valdkond.

Oma ootusi Eesti volinikule kuuluma hakkava energeetikavaldkonna suhtes kirjeldas Ursula von der Leyen järgnevalt.

"Energia peab olema kindel, energiavarustus peab olema mitmekesine, see peab olema taskukohane ja ta peab olema kliimasõbralik ja taastu. See ei olnud praegu paremusjärjestus. Siin on näha portfelli piirjooned. See on väga tähtis valdkond, siin on väga palju teha ja ma olen kindel, et Kadri Simson teeb suurepärast tööd," lausus von der Leyen.

Teisipäeval toimunud pressikonverents Euroopa Komisjoni majas venis pea kahe tunni pikkuseks. Enim jäid kõlama selle aja jooksul küsimused selle kohta, kas Itaalia volinik on parim valik majandusküsimustega tegelema arvestades majandusolukorda Itaalias, mida ikkagi tähendab Euroopa eluviisi kaitse portfell ja millise sõnumi Ursula von der Leyen saadab õigusriigi küsimustes määrates väärtuste asepresidendiks Tšehhi voliniku ja laienemisvolinikuks Ungari voliniku.

Eesti endine komisjoni volinik Andrus Ansip rõõmustab tšehhi Vera Jourova ja lätlase Valdis Dombrovskise asepresidendi kohtade üle. Portfelle ta tähtsuse järjekorda ei pane, energeetika valdkond tähendab ühenduste loomist, julgeoleku tagamist ja kliimaeesmärke.

"Ja järjest enam tuleb tähelepanu pöörata kliimaeesmärkide saavutamisele, see tähendab taastuvate energiaallikate kasutusevõtmist, energia kasutamise efektiivsuse märgatavat suurenemist ja kõik need valdkonnas on olulised ka Eestile ja Euroopale tervikuna. Mina soovin Kadri Simsonile edu," ütles Andrus Ansip.