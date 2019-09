"Eelseisvateks kuulamisteks aitavad Kadri Simsonil valmistuda inimesed peamiselt tema üleminekumeeskonnast ja (Euroopa Komisjoni - toim.) energeetika peadirektoraadist – näiteks uus peadirektor Ditte Juul Jørgensen ja mitmed asedirektorid," ütles Simsoni nõunik ja üleminekumeeskonna liige Jaan Männik teisipäeval ERR-ile.

"Lisaks on Kadri Simson suhelnud erinevate ekspertidega majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, samuti on ettevalmistuse juures nõu andnud Eesti eesistumise ajal energeetika valdkonna eest Brüsselis vastutanud Thor-Sten Vertmann ja Euroopa Liidu välispoliitikajuhi, itaallanna Federica Mogherini kabinetiülem Stefano Grassi," märkis Männik.

Väidetavalt ei läinud Grassi seoses oma uue võimaliku töökohaga isegi koos Mogheriniga New Yorki ÜRO Peassambleele, mis on tähelepanuväärne samm, kuna tavapäraselt käib kabinetiüle sellistel visiitidel oma ülemusega kaasas, ütlesid Brüsseli arengutega kursis olevad allikad ERR-ile.

Lisaks on kuulamisteks valmistumisel tähtis roll ka koostööl Euroopa Komisjoni tulevase esimese asepresidendi Frans Timmermansiga, ütles Männik. Timmermans saab tulevases Euroopa Komisjonis juhtiva asepresidendi koha ning hakkab koordineerima kliima valdkonda, mis peaks hõlmama ka energeetika valdkonda.

Simson on seni keeldunud kommenteerimast väiteid nagu kavatseks ta eestlase asemel värvata oma kabinetiülemaks Grassi, öeldes varasemalt, et teeb oma kabinetiülema isiku teatavaks pärast tema portfelli selgumist, kuid hoidus täpsustustest ka siis, kui portfell 10. septembril selgus. Grassi ise ütles 11. septembril ERR-ile, et ei saa teemat kommenteerida ning soovitas pöörduda Simsoni üleminekumeeskonna poole. Simsoni esindaja ütles teisipäeval ERR-ile, et tulevane volinik tegeleb kabineti moodustamise küsimusega pärast kuulamist Euroopa Parlamendis, mis toimub 3. oktoobril.

Välismaalase võimalikku värbamist eestlase asemel kabinetiülema kohale on kritiseerinud eelmised Eestist nimetatud Euroopa Komisjoni liikmed Siim Kallas ja Andrus Ansip. Nad on selgitanud, et välismaalase valimisega kaotab Eesti ühel Euroopa Komisjoni otsustustasandil oma esindaja, kuna kabinetiülemate kooosolekul pannakse paika Euroopa Komisjoni istungi päevakord.

Samuti on Kallas ja Ansip toonud välja selle, et eestlase värbamisega edendaks Simson rahvuskaaslastest tippametnike karjääri Euroopa Liidu struktuurides. Ansipi kabinetiülemast Juhan Lepassaarest sai suve lõpus Euroopa küberturvalisuse agentuuri direktor, Kallase kabinetiülem Henrik Hololei töötab aga 2015. aasta oktoobrist Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektori ametikohal.

Eelmisel nädalal ERR-iga vestelnud Simsoni erakonnakaaslane, Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom leidis samuti, et tema pooldaks eestlase värbamist. "Ma arvan, et see on tema otsus, sest istudes Keskerakonna kontoris ega väga ei saa hinnata, kes need inimesed on. Aga samas ma olen nõus Andrus Ansipiga, kes räägib sellest, et mida rohkem eestlasi kõrgematel positsioonidel, seda parem Eestile. Aga küllap Kadri saab sellest sama hästi aru," tõdes Toom.

Euroopa Komisjoni voliniku kabineti suurus pannakse paika Komisjoni ametiaja alguses, tavaliselt on selles kuus liiget. Reeglina on kabinetiülem ja tema asetäitja erinevast rahvusest, kabineti liikmetest rohkem kui kolm ei tohi olla samast riigist ning vähemalt kaks peavad olema naised. Mitu ERR-iga vestelnud inimest on toonud välja, et kui kabinetiülem ei ole volinikuga samast rahvusest, tekib sellest tavaliselt lisapingeid, kuna volinikuga samast rahvusest kabinetiliikmetel on paratamatult volinikuga lähedasem suhe.

Simsoni üleminekumeeskonnas on kaks liiget - niinimetatud minikabinetti juhib prantslannast euroametnik Laure Chapuis ja assistendina töötab Männik.

Chapuis on varasemalt töötanud eestlastega koos nii Siim Kallase kui ka Andrus Ansipi kabinetis, kus ta täitis mandaadi lõpus ka kabineti asejuhi ülesandeid.

Männik on Simsoniga koos töötanud ligi kuus aastat. Ta on varasemalt olnud riigikogu Keskerakonna fraktsiooni meedianõunik ning sama valdkonna eest vastutas ta ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis, kus töötas majandus- ja taristuminister Simsoni nõunikuna. Aastatel 2011-2014 töötas Männik reporteri, toimetaja ja saatejuhina Tallinna televisioonis.

Mogherini kabinetiülem Grassi on kogenud Itaalia ametnik, kes alustas Euroopa Komisjonis tööd 2004. aastal. Ta on töötanud ka kahe Itaalia peaministri - Mario Monti ja Enrico Letta - Euroopa Liidu küsimuste nõunikuna ning lühemat aega ka Euroopa Komisjoni 31. oktoobril lahkuva koosseisu presidendi Jean-Claude Junckeri kabineti koosseisus.