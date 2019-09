Välisminister Urmas Reinsalu ütles vastuseks siseminister Mart Helme soovile tühistada ukrainlaste viisavabadus, et see pole võimalik ega Eesti huvides ning soovitas kuritarvituste tõkestamiseks politseid rakendada.

"Lühiajalise Ukraina kodanike viisavabaduse äravõtmine ühepoolselt Eesti Vabariigi poolt ei ole mõistlik ega õiguslikult võimalik," ütles Reinsalu ERR-ile saadetud kommentaaris. "Lisaks objektiivsete tingimuste täitmisele Ukraina poolt oli see otsus Euroopa Liidu poolt selgelt poliitiline samm ning sellest taganemine ei vasta kuidagi meie huvile toetada Ukraina integreerumist Euroopa Liiduga," lisas Isamaa erakonna liige Reinsalu.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimehest siseminister Helme teatas esmaspäeval, et palus juristidel uurida võimalusi tühistada ühepoolselt viisavabadus Ukrainaga, kuna Eesti on tema hinnangul sattunud idast lähtuva rändesurve alla. Helme lisas, et ta tegeleb ka sellega, et tühistada sisserände erandid ning kujundada ümber praegu kehtivad renditöö kasutamise reeglid.

"Töötamiseks on Ukraina kodanikel vaja omada tööviisat ja enamus siia tööle tulnud ukrainlastest tulevadki siia vastavate viisade alusel ehk mitte viisavabalt. Viisareeglite rikkumistega seotud kuritarvituste tõkestamisega peavad tegelema politseiasutused ja siin on vaja lüüa kord majja," rõhutas välisminister Reinsalu.

Keskerakondlasest haridus- ja teadusminister Mailis Reps kinnitas kolmapäeval ERR-ile, et valitsus ei ole mitte kordagi ukrainlaste viisavabaduse teemat arutanud.