Ratas idapoolsest rändesurvest: hea, et see teema on võetud fookusesse

Peaminister Jüri Ratas kinnitas, et Eesti soovib Ukrainat tugevalt toetada. Ratas kommenteeris siseminister Mart Helme ideed, et Eesti võiks tühistada ühepoolselt viisavabaduse Ukrainaga. Helme palus juristidel seda võimalust uurida, kuna Eesti on tema hinnangul sattunud idast lähtuva rändesurve alla.

"Viisavabaduse küsimus - see oli eile (kolmapäeval) minu meelest ka "Esimeses stuudios", kus siseminister ütles, et loomulikult Eesti on alates 2007. aastast Schengeni ruumiga liitunud. Seetõttu on arusaadav, et tegeletakse viisaküsimustega Euroopa Komisjoni tasandil," ütles Ratas.

"Me peame igal juhul vaatama neid inimesi, kes tulevad Eesti riiki ja ütlevad, et põhjus on see, aga tegelik tegevus on hoopis teises valdkonnas. Näiteks õppimine versus töötamine. See on olnud pikaajaline PPA (politsei- ja piirivalveamet - toim.)) mure ja see on hea, et see on võetud tugevamini fookusesse," lausus peaminister "Aktuaalsele kaamerale".