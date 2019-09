Välispoliitika ekspert Kadri Liik ütles, et Euroopa Liidu Moskva-esinduse juhi Markus Edereri ettepanekud Venemaaga majanduskoostöö taastamiseks on tehnilist laadi ideed, mis sanktsioonidega kooskõlas.

Küsimusele, kas Edereri ettepanekud võivad viia ka sankstioonide lõdvendamiseni või kaotamiseni Euroopa Liidu poolt, vastas Liik, et ettepaneku tegijat natuke teades, ei usu ta, et Ederer midagi sellist soovitaks.

"Pigem on tõesti tegu tehnilist laadi ideedega, mis on teostatavad praeguses poliitilises kliimas ja on sanktsioonidega kooskõlas," ütles Liik ERR-ile.

Liik: Venemaaga hakatakse rääkima kui riigiga, kes ei ole nagu Euroopa

Liik märkid, et vanas formaadis suhete taastumist Venemaaga ta ei näe.

"Endiste suhete baasiks oli arvamine, et Venemaa laias laastub jagab Euroopa väärtusi ja muutub meiega üha sarnasemaks. Praeguseks on kõik - nii Euroopas kui Venemaal - aru saanud, et seda ei juhtu. See tähendab, et edasine suhtlus saab baseeruma hoopis teistsugusel kontseptuaalsel raamistikul. Venemaaga hakatakse rääkima mitte kui ühega "omadest", vaid kui ühega paljudest riikidest maailmas, kes ei ole nagu meie. Edereri ettepanekuid ma näeksin justnimelt sammuna selles suunas," kommenteeris Liik.

"Praegu Euroopas levivatest ideedest on pigem Macroni mõtlemises näha realistliku Venemaa-tunnetuse defitsiiti, aga ma ei dramatiseeriks ka seda üle. Teised riigid tasakaalustavad teda; ja mõnikord on liig-uljastele poliitikutele väga tervislik püüda Venemaaga milleski kokku leppida ning siis Venemaa reaalsetele "punastele joontele" põrkuda," ütles Liik veel.

Edereri märgukiri

Euroopa Liidu Moskva-esinduse juht Markus Ederer on koostanud märgukirja, milles kutsub liikmesriike uuesti alustama Venemaaga koostööd erinevates majandusvaldkondades, viidates vajadusele seista vastu Hiina üha kasvavale mõjule.

"Euroopa Liit võib kaotada kõik, kui ignoreerib tektoonilisi strateegilisi muutusi Euraasias," kirjutas Markus Ederer Euroopa Liidu välisteenistuse tippametnikele saadetud kirjas, mille sisu sai teatavaks ajalehele Financial Times. "Koostöö mitte ainult Hiinaga, aga ka Venemaaga on vajalik tingimus, et olla mängus ning kasutada tugevusi, mis meil on," seisab kirjas.

Ederer soovitab koostööd ilma kõrgetasemelise poliitilise osaluseta viies valdkonnas: Arktika, digitaalvaldkond, koostöö Euraasia majandusliiduga, regionaalse infrastruktuuri arendamine ning Põhjadimensiooni raames koos EL-i mittekuuluvate Norra ja Islandiga, et tegeleda tõhusalt konkreetsete tehnilise taseme küsimustega.