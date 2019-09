Loode-Eesti meretuulepark asuks Hiiumaast vähemalt 12 kilomeetri kaugusel. Tuuletootmisalade kogupindala oleks kas ligi 169 ruutkilomeetrit või 140 ruutkilomeetrit. Pindala sõltub sellest, kui suur tuleb Hiiumaast kirde poole jääv tuulikuteala, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mullu tühistas riigikohus Hiiu maakondliku mereplaneeringu osa, mis määras tuuleenergia tootmiseks sobivad alad, sest leidis, et võimalikku keskkonnamõju ei olnud strateegilises faasis piisavalt uuritud. Tuulepargi vastased ütlevad, et seetõttu ei tohi jätkata edasiste arendustega.

"Keskkonnamõju strateegiline hindamine annab vastuse küsimusele, kas Hiiu merealale saavad tulla tuulepargid. Kui seda vastust ei ole, ei ole võimalik edasi minna küsimusega, millised või kuidas need tuulepargid tulema peaksid," ütles MTÜ Hiiu Tuul esindaja Inge Talts.

Enefit Green on seisukohal, et maakondliku mereplaneeringu osaline tühistamine ei välista, et tulevikus siiski tuulepargi rajada saab. Praegu käimasolevat keskkonnamõju hindamist ehk KMH-d nende kinnitusel riigikohtu otsus ei takista.

"Praegu läbiviidav KMH aruanne või protsess, mis on hetkel lõpusirgel, puudutab tegelikult vee erikasutusluba. Need kaks asja ei ole omavahel seotud. Kui see KMH ka heaks kiidetakse, see tegelikult ei tähenda seda, et tuleb otsus, kas Hiiumaale saab tuuleparke rajada või ei saa. Me oleme täna tegelikult päris varajases faasis veel, kus me alles analüüsime, kas ja millistel tingimustel üldse võimalik Hiiumaal tuuleparke rajada," sõnas Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas.

Ta lisas, et kui keskkonnaministeerium kiidab KMH aruande heaks ja antakse vee-erikasutusluba, tuleb veel teha merepõhjauuringud ja siis taotleda hoonestusõigust, mille üle otsustab tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve amet. Millal ehituseni jõuda võib, ei osanud ta öelda.

Kogu projekti maksumus võib jääda 1,5 kuni kolme miljardi euro vahele.