Lääne-Nigula valda on kavas rajada tuulepark

Enefit Green teatas suvel, et kavandab Läänemaale Risti lähedale kuni 30 tuulikuga tuuleparki.

Kuna valla kehtivas üldplaneeringus pole sinna tuuleparki ette nähtud ja uue üldplaneeringu koostamine võtab veel aega, on eriplaneering vajalik, et arendaja saaks edasi minna keskkonnamõju strateegilise hindamisega.

Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus ütles, et täpsema seisukoha tuulepargist kujundab omavalitsus keskkonnauuringute valmides. Eriplaneering on kavas algatada neljapäeval vallavolikogu istungil.

"Viisime läbi päris põhjalikud arutelud enne selle algatamisotsuse tegemist, toimus kaheksa piirkondlikku koosolekut. Kogukonnakogud ja osavallakogud vaatasid selle üle pluss volikogu komisjonid ja kõikide läbivaatajate üksmeelne hinnang oli see, et algatamist ei ole kindlasti mõistlik pidurdada. Planeering tuleks algatada ja siis edasiste protsesside käigus, siis selgub, kui mõistlik see on ja missugused lahendused lõpuks kaalule jäävad," rääkis vallavanem.