Trump kehtestas uued sanktsioonid Iraani keskpanga vastu

USA president Donald Trump kuulutas reedel välja uued sanktsioonid Iraani keskpangale ning teatas, et ükski riik pole varem nii karme USA sanktsioone tunda saanud.

"Me kehtestasime just sanktsioonid Iraani riikliku panga vastu," ütles Trump ajakirjanikele Valges Majas. Hiljem ta täpsustas, et pidas silmas keskpanka.

Ta teatas varem sel nädalal, et Ühendriigid kehtestavad Iraanile märkimisväärsed uued sanktsioonid, et vastata Iraani väidetavale seotusele rünnakuga Saudi Araabia naftarajatistele.

Iraani keskpangale kehtis sanktsioone ka enne Trumpi teadet.

USA rahandusministeeriumi teatel kehtestas ta uued sanktsioonid mitte ainult Iraani tuumaprogrammi, vaid ka terrorismi pärast. "Iraani jultunud rünnakut Saudi Araabia vastu ei saa aktsepteerida," ütles rahandusminister Steven Mnuchin.

"Rahandusministeeriumi samm võtab sihikule finantsmehhanismi, mida Iraani režiim kasutab oma terrorivõrgustiku - sealjuures Qudsi vägede, Hizbollah' ja teiste regiooni terroriseerivate ja destabiliseerivate võitlejate - toetamiseks," lisas Mnuchin.

Iraani eliitüksus Quds viib ellu riigi revolutsioonikaardi rahvusvahelisi operatsioone. Hizbollah on šiiitlik relvarühmitus ja poliitiline partei Liibanonis ning Iraani lähedane liitlane.

Iraani keskpank on neile kahele grupile võimaldanud miljardeid dollareid, teatas ministeerium.

USA kehtestas reedel sanktsioonid ka Iraani riiklikule investeerimisfondile, mille kuratooriumisse kuulub ka Iraani president Hassan Rouhani, ning ettevõttele Etemad Tejarate Pars, mida USA rahandusministeerium süüdistab vahendamises rahvusvaheliselt Iraani kaitseministeeriumi hüvanguks.