USA viib Saudi Araabiasse sõdurid, radarid ja õhutõrjesüsteemi

USA kaitseministeerium teatas neljapäeval, et saadab Saudi Araabiasse kuningriiki Iraani eest kaitsma paarsada sõdurit, radarid ja esialgu ühe õhutõrjesüsteemi Patriot patarei.

Esimese hooga viivad Ühendriigid Saudi Araabiasse neli Sentineli radarit ja ühe Patrioti patarei. Pentagon pani veel valmis kaks Patrioti patareid ja ühe raketitõrjesüsteemi THAAD, juhuks kui õhutõrjet peaks rohkem vaja minema.

Paigutamine hõlmab umbes 200 sõdurit.

Washingtoni ja Ar-Riyadi arvates oli Saudi naftarajatisi 14. septembril tabanud rünnaku taga Iraan. Rünnaku järel asusid USA ja Saudi sõjaväe juhid otsima vastamise viise ning nüüdne Pentagoni teade on selle töö tulemus.

Ühendriikide president Donald Trump jättis eelmisel reedel toimunud kohtumisel Iraani ründamise võimaluse esialgu kõrvale, kuid kiitis heaks püüdlused tugevdada julgeolekut Saudi Araabias ja Lähis-Idas. Ta ütles ajakirjanikele, et praegu näitab vaoshoitus kõvasti rohkem jõudu kui vasturünnak.

Patriotide ja Sentinelide eesmärk on anda sõjaväele parem ülevaade Saudi Araabia põhjaosas toimuvast. Saudi kaitsesüsteemid on praegu koondunud kuningriigi lõunaossa, et kaitsta teda Jeemenis Iraani toel tegutsevate huthi mässuliste rünnakute eest. Huthid ründavad Saudi Araabiat peaaegu iga päev ning vahel ka Araabia Ühendemiraate.

USA kaitseminister Mark Esper ütles eelmisel nädalal, et julgeoleku tugevdamine on esimene samm ning rohkemaid samme ta ei välistanud. Ametnike sõnul räägivad nad liitlasriikidega ning üritavad kaasata Lähis-Idas kaitsesse rohkem liitlasriike.

"Teised riigid on näidanud näpuga Iraani eksirännakutele piirkonnas ning vaatame nende poole, et nad panustaksid oma vara Saudi Araabia kaitse tugevdamise rahvusvahelistesse püüdlustesse," ütles Pentagoni pressiesindaja Jonathan Hoffman neljapäeval.

USA staabiülemate ühendkomitee juht kindral Joseph Dunford ütles eelmisel nädalal, et eesmärk on kaitsta Saudi Araabiat tavasõjapidamisest erinevate õhurünnakute eest "kaitsevõimekuste kihilise süsteemiga". Sellega tahetakse piirata Iraani drooni- ja teiste rünnakute ohtu.

Ühendriigid pole seni esitanud ühtegi tõendit, mis näitaks kindlalt, et rünnaku taga oli Teheran. Samas rõhutavad ametnikud, et nende arvates pole kahtlustki, et naftarajatisi tabanud tiibraketid ja droonid tulid Iraanist.

Rünnakut uurivad sõjaväelased vaatavad praegu põhjalikult üle tõendusmaterjale - tiibrakettide ja droonide tükke. Nad üritavad välja selgitada, kas tükkides võib olla näiteks lennuandmeid, mis tõestaksid, et seadmed asusid teele Iraanist.