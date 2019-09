Trump karmistab Iraani sanktsioone ega välista ka sõjalist vastust

"Me kavatseme karmistada oluliselt sanktsioone Iraanile," ütles Trump kolmapäeval. Trump lisas, et sanktsioonide üksikasjad avaldatakse lähipäevil.

Samal ajal kohtus USA välisminister Mike Pompeo Saudi Araabia kroonprintsiga ja nimetas nädalavahetusel toimunud rünnakuid sõjategevuseks, mille taga oli kindlasti Iraan. "Luurekogukond on üsna kindel, et selliseid relvi ei tohiks huthi mässulistel olla. See on tõenäoliselt kõige olulisem informatsioon," ütles Pompeo.

USA meedia väitel jäädvustasid USA satelliidid hetke, kui iraanlased liigutasid droone ja tiibrakette ründeasendisse, kuid keegi aimanud ohtu enne, kui oli liiga hilja.

Valge Maja ametnike kinnitusel ei ole president Trump veel täielikult välistanud kõige karmimat vastust Iraanile ehk sõjalist lööki.

"Meil on piisavalt aega, et teha karme asju. Väga lihtne on alustada. Vaatame, mis saab. Ma arvan, et meil on tohutult hea võimekus. Kui peame midagi tegema, siis teeme seda kõhklusteta," kinnitas Trump.

USA staabiülemate ühendkomitee esimees Joseph Dunford aga ütles, et president ei ole temalt veel küsinud erinevate sõjaliste võimaluste kohta.

Mõned USA kongressi liikmed arvavad, et otsa peaks lahti tegema hoopis Saudi Araabia. "Me oleme neile müünud aastate jooksul relvi, et nad suudaksid ennast kaitsta, aga me ei ole maailma politseinikud. Kui Iraan ründab Saudi Araabiat, siis peaks Saudi Araabia olema see riik, mis otsustab, kuidas nad täpselt vastavadm," ütles vabariiklasest USA senaator Mitt Romney.

Iraan on öelnud, et nad ei olnud naftarajatiste rünnakuga kuidagi seotud. Lisaks saatsid riigi esindajad USA-le kirja, mille ütlesid, et kui Ühendriigid kavatsevad neid sõjaliselt rünnata, siis ei jää see vastuseta.