Sotsiaalminister Tanel Kiik kinnitas ERR.ee andmeid, et järgmisel aastal erakorralise pensionitõusu suuruseks võib olla seitse eurot kuus. Sellele lisandub aprillis iga-aastane indekseerimine.

Peaminister Jüri Ratas saab Kiige sõnul valitsuse pressikonverentsile minna igati positiivse emotsiooniga ja selge lubadusega, et valitsus jätkab pensionitõusudega ja eakate heaolu tõstmisega.

"Iga euro lisandumine indekseerimisele on positiivne ja tõstab eakate sissetulekut. Pensionitõuse on kavas teha ka järgmiste aastate eelarvetes," rääkis Kiik ERR-ile.

Kui palju täpselt lähiaastatel on valitsusel kavas pensione tõsta on Kiige sõnul veel vara öelda, see selgub riigieelarvete kavandamisel. "Eesmärkide poole tuleb järk järgult liikuda. Valitsus vaid pool aastat ametis olnud, aga nelja aastaga jõuame lubadused ellu viia."

Iga aasta aprillikuus kasvavad kõik pensionid indekseerimise tulemusel. Järgmise aasta 1. aprillist kasvavad pensionid selle tulemusel keskmiselt kaheksa protsenti.

Tänavu teises kvartalis oli keskmine vanaduspension ligi 485 eurot, seega järgmisel aastal saab keskmist vanaduspensionit saav inimene kuus umbes 39 eurot rohkem ehk umbes 524 eurot.