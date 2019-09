Aab ja Sõerd vaidlesid pensionitõusu üle

Riigieelarves on planeeritud, et järgmisel aastal tõuseb keskmine vanaduspension indekseerimise järgi kaheksa protsenti ehk umbes 38 eurot, sellele lisandub erakorraline pensionitõus seitse eurot.

Keskerakondlasest riigihalduse minister Jaak Aab ütles, et seitsmeeurone erakorraline pensionitõus on samm partei lubaduse poole. "Kas me ükskõik millise otsuse üle kõik õnnelikud oleme, see on iseküsimus, aga see on samm sinnapoole, mida oleme lubanud ja kindlasti me seda lubadust ei unusta," sõnas ta.

Reformierakondlasest endine rahandusminister Aivar Sõerd kritiseeris aga, et tegemist on väga väikese osaga lubatust.

"Teil on selle seitsme euroga kaasas ka tulumaksukohustus. 500 eurot ületav 28 eurot maksustatakse tulumaksuga. Alati on hoolitsetud selle eest, et keskmine pension ei lähe tulumaksu alla, see on täies ulatuses olnud tulumaksuvaba. Selle 28 euro pealt on tulumaks 5.60 eurot, jääb järele 1.40 eurot. Nii et rääkige see jutu teine pool ka ikkagi ära. Ja ärge kirjutage seda 38-eurost indekseerimisega saadud pensionitõusu enda arvele, see tuleb ikkagi majandusest ja palgakasvudest nagu indeks ette näeb," kommenteeris Sõerd.

Aab vaidles, et iga erakorraline pensionitõus on lisa. Ta küsis Sõerdilt hoopis vastu, miks Reformierakond ei teinud erakorralisi pensionitõuse siis, kui pensioniindeks üldse ei tõusnud.

Selle peale, et seitsmeeurosest erakorralisest pensionitõusust jääb pärast tulumaksu arvestamist alles 1.40 eurot, ütles Aab, et üldkokkuvõttes tõuseb pensioni nii või teisiti.

"Ikkagi tõuseb ju. See oleneb pensioni suurusest. Kui me vaatame kogu tõusu koos indekseerimisega, /.../ siis see on 545. Sealt läheb 45 euro pealt ära 9 eurot. Tegelikult on see tõus ju ikkagi tõus," selgitas ta.

Sõerd kutsus valitsust toetama Reformierakonna eelnõud, mis vabastab keskmise pensioni tulumaksust. Eelnõu läbis neljapäeval riigikogus esimese lugemise.

"Tegelikult see 500 eurot kohtleb võrdselt kõiki - nii töötavaid inimesi, töötavaid pensionäre kui lihtsalt pensionäre. Aga me pole öelnud, et me ei ürita seda teha, et edaspidi keskmine pension oleks maksuvaba. Selle juurde me kindlasti tuleme. Meie valmistume neli aastat korralikult seda riiki valitsema ja me järgmisel kevadel tuleme nende küsimuste juurde tagasi," kommenteeris Aab.