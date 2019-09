Peaminister Jüri Ratas ütles pensionitõusuga kaasnevat keskmise vanaduspensioni tulumaksuga maksustamist kommenteerides, et valitsusliit soovis seda küll mitte teha, aga määravaks said piiratud rahalised ressursid.

"See, mis suudetakse koalitsioonis kokku leppida üheltpoolt ja see, millised on rahalised võimalused teiseltpoolt - seal tuleb leida parim lahendus. Täna valitsus otsustas, et parim lahendus on esimene samm, et nendel eakatel, kellel tööstaaž on keskmiselt 44 aastat, siis keskmine vanaduspension tõuseb viimase 12 aasta kõige kiiremas tempos, see on 45 eurot, mis sisaldab nii indekseerimist kui ka erakorralist pensionitõusu," ütles Ratas vastuseks ERR-i päringule.

Ratas rõhutas, et tegemis on alles esimese sammuga ja valitsus arutab teemat taas järgmisel aastal. Küsimusele, kas koalitsioon arutas ka koos pensionitõusuga tulumaksumäära tõstmist, vastas Ratas, et see võimalus oli laual.

"Aga tuli leida see parim lahendus, mis piiratud rahaliste ressursside puhul on," nentis peaminister ja avaldas heameelt, et ajakirjanikud erakondade valimisplatvorme loevad ja sealt kirjas olevat meelde tuletavad.

Keskerakonna, aga ka EKRE riigikogu valimisplatvormis oli lubadus hoida keskmine vanaduspension tulumaksuvaba. Keskerakond lubas rakendada pensionäridele täiendavat 250-eurost tulumaksuvabasust, mis tõstnuks selle 750 euroni kuus. Tuleval aastal kerkib keskmine vanaduspension 528 eurole ehk üle 500 euro suuruse maksuvaba piiri.