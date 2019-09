Reformierakonna esimees Kaja Kallas heitis Keskerakonnale ette, et see hülgas oma valimiste eel antud lubaduse hoida keskmine vanaduspension tulumaksuvaba ja tõsta pensionäride maksuvaba tulu 750 euroni kuus.

"Järgmise aasta eelarvest rääkides ei saa me üle ega ümber ebaõiglusest pensionäride suunal. See on erakordne, et valitsus hakkab keskmist pensionit maksustama tulumaksuga. Keskerakonna poolt suurelt lubatud 100-eurosest erakorralisest pensionitõusust jääb peale tulumaksu maksmist alles ainult 1,4 eurot. See on mastaapne pensionäride ja valijate petmine," kirjutas Kallas oma blogis.

Reformierakonna esimehe sõnul proovib peaminister Jüri Ratas jätta muljet, nagu oleks pensionide indeksseerimisest tulenev pensionitõus selle valitsuse töövõit.

"Nii see aga pole – pensionitõus tuleneb headest aegadest majanduses ja tugevast palgakasvust. Indekseeritud pensionitõus toimub iga riigieelarvega ja see on seadusest tulenev kohustus, mitte poliitikute suuremeelsus. See valitsus suutis pensioni erakorraliselt tõsta kõigest seitse eurot, aga sellelt võetakse tulumaksuga 5,60 tagasi. Head valitsuserakonnad, palun kuulake, mis summadest me räägime – 1 euro ja 40 senti. Lubatud sajast eurost on saanud 2 pätsi saia kuus!"

"Kõige tagatipuks lubas Keskerakond oma valimisprogrammis, et keskmine pension hoitakse tulumaksuvaba. Eelarves on asjad vastupidi. Aga see pole esimene kord kui peaminister murrab oma sõna," märkis Kallas.

Valitsus otsustas tuleva aasta 1. aprillil tõsta pensioni 45 eurot, millest erakorraline tõus on seitse eurot ja indekseerimine 38 eurot. Keskmine vanaduspension kerkib nii tänavuselt 483 eurolt 2020. aastal 528 eurole. Tulumaksuvaba on 500 eurot.

Keskerakonna riigikogu valimisplatvormis oli lubadus tõsta keskmine vanaduspensioni 2020. aastal erakorraliselt koos indekseerimisega 100 euro võrra. Samuti lubati valimisplatvormis hoida keskmine vanaduspension tulumaksu vabana. Selleks lubati pensionäridele rakendada täiendav 250-eurone tulumaksuvabastus ehk tõsta vanaduspensionäride maksuvaba tulu 750 euroni kuus.