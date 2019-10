Abilinnapea Kalle Klandorf tutvustas Postimehele linnavõimu plaani lähemalt, öeldes et linnavalitsus juba arutas alkoholimüügi piirangute määruse projekti, aga see pandi esialgu seisma, kuna linn soovib laiemat arutelu.

Esiteks tahab linn kehtestada reegli, et alkoholimüügile spetsialiseerunud kauplused peavad asuma lastega tegelevatest asutustest vähemalt 150 meetri kaugusel, teiseks soovib Tallinn, et riik kehtestaks baaridele ühtse lahtiolekuaja ning annaks kohalikule omavalitsusele õiguse teha erandeid.

"Meie ettepanek on keelata alkoholimüük baarides seadusega üle Eesti ühtemoodi näiteks tööpäevaeelsetel öödel kella kahest ja puhkepäevaeelsetel öödel kella kolmest," ütles Klandorf, lisades, et kohalikele omavalitsustele tuleks anda õigus teha sellele reeglile erandeid, ehk omavalitsus vaatab, kuidas on selles kohas lood kuritegevusega, kas elanikel on öörahu rikkumise kohta kaebusi, ja kõige selle alusel langetab otsuse, kui kaua võib üks või teine baar alkoholi müüa.

Tallinna murelastena, mis võivad tulevikus pikemast lahtiolekuajast vaid unistada, tõi Klandorf välja Põhja-Tallinnas asuva kõrtsi Kolm Lõvi, mis on avatud kella 18–06 ja Vesta Baar Tööstuse tänaval, mis on avatud kella 12–02, ent positiivse poole pealt osutas Klandorf Telliskivi Loomelinnakule, kus on küll arvukalt alkoholi pakkuvaid asutusi, kuid vahetus läheduses pole elanikke ning kindlasti võiksid sealsetele baaridele kehtida teistsugused reeglid kui mõne korruselamu keldris asuvatele joogikohtadele.

Lisaks Tallinna linnavõimu välja käidud ettepanekutele on Reformierakonna riigikogu saadikud andnud riigikogu menetlusse seaduseelnõu, millega omavalitsused saaks õiguse piirata oma territooriumil hommikust alkoholimüüki.