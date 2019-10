Kuressaare kesklinn on viimase pooleteise aasta jooksul saanud kõige kuulsamaks kesklinnaks Eestis, sest kesklinna ümberehitusel on välja tulnud mitmeid uudiskünnist ületavaid probleeme. Ja kuigi ehitaja on oma töö nüüdseks lõpetanud, siis segadused jätkuvad ja võib-olla tuleks probleemide lahendamiseks lausa seadusi muuta.

Pärast erinevaid vintsutusi on Kuressaare kesklinn nüüd valmis, aga jätkuvalt on teravaks teemaks liiklemine. Jalakäijad on hakanud end siin küll peremehena tundma, aga liiklusseaduse järgi on siin kuningaks ikkagi autod, kes peaksid sõitma kiirusega kuni 10 kilomeetrit tunnis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kiirusepiirang paraku ei toimi ja politsei ei pea vajalikuks 10 km/h alasse ka kihutajaid rahustama tulla.



"Kuressaare linnas on tegemist jagatud ruumi põhimõttega. Jagatud ruum on tegelikult hea unustatud vana. Siin on kõikidel võrdsed õigused. Liiklusseaduse mõistes on tegemist natuke halli alaga. Põhimõtteliselt on tegemist õueala kontseptsiooni laiendamisega," rääkis vallaarhitekt Mark Grimitliht.



Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar ütles, et liiklusseadus jagatud ruumi mõistet ei tunne.

"Jalakäija tohib sõiduteed ületada täpselt temale sobivas kohas, kuid eeldus on see, et tema peab teed andma sellel teel liikuvale sõiduautole ja teistle liiklejatele," sõnas ta.

Jalakäija peaks tundma-teadma sebrat, kõnniteed ja liiklusmärke. Neid seal tema jaoks aga pole. Jalakäija jaoks pole ilma kõnniteedeta alal ka mingit teavet selle kohta, et autodel on liikluses eesõigus.

Saaremaa vallavanem Madis Kallas ütles, et tulevikus ei peaks jalakäijad kartma ületada teed seal, kus nad seda teha soovivad.

"Autojuhid peavad teadma, et kõikjal on jalakäijatel eesõigus ja kiirused on selleks viidud alla. Autojuhti on juba sissesõidul kesklinna vastavate märkidega hoiatatud," rääkis vallavanem.

Aga vaatamata näiteks Tallinna vanalinnale, mis on muudetud õuealaks, leiab politsei, et Kuressaare kesklinna ikkagi ei saa kehtiva liiklusseaduse alusel muuta õuealaks.



"Siin ongi nüüd point selles, et õueala märgi alt tohib õuealale sisse sõita ainult peatumiseks ja parkimiseks. Me ju teame, et kesklinn on läbitav," sõnas Kuressaare politseijaoskonna juht.