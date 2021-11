Kuressaare kesklinna kahe aasta eest valminud graniitkivisillutis juba laguneb

Kuressaare kesklinna ootab taas ees ehitustöö, sest kaks aastat tagasi pika ehitusperioodi järel valminud sillutis on lagunema hakanud. Saaremaa vald ja tööd teinud Merko peavad läbirääkimisi, kes peaks remondi kinni maksma, samas on ka selgusetu, kui suures ulatuses on vaja tehtud tööd parandada.

Enne ehitust olid paljud nördinud, kui asfaldi all olnud sajanditevanune munakivisillutis lihtsalt kokku kraabiti ja minema veeti. Asemele lapiti Hiinast toodud graniit. Ka selle kiviga oli segadust, sest see ei vastanud mõõtudele ja kogu ehitus seetõttu venis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nüüd, pärast kahte aastat aga katend laguneb väga paljudest kohtadest.

Saaremaa vald pole tööde valmimise garantiile veel lõplikku allkirja andnud ja seetõttu loodetakse, et ehitaja peaks järgmisel aastal oma tehtud töö parandama või ümber tegema.

"Kahetsusväärne lugu ta selline on. Kivi kui selline vastab igasugustele standarditele, nõuetele, kivi on tugev. Tegemist ei ole kivis, vaid siin on tegemist koosmõjuga sellest, et sängituskiht kui ka vuugitäide on olnud kehv. Pluss ka sellest, et projektis ei ole ette nähtud paisumisvuuke, mis võib ka olla üks lagunemise põhjuseid," selgitas abivallavanem Mikk Tuisk.

Ehitusele tehtud ekspertiis näitas, et graniit mureneb seetõttu, et on toimunud termopaisumine ja ehitaja seisukohast on vea teinud projekteerija OÜ Projekt Kuubis.

"Ekspert omakorda tõi välja selle, et oleks pidanud olema teatud sammuga või teatud ruuduga n-ö elastsed vuugid. Nii et enamuses peaks olema tõepoolest betoonvuuk, jäik vuuk, aga näiteks iga kümne meetri tagant peaks olema elastne vuuk, et kui kivid paisuvad, siis nad lükkavad selle elastse vuugi kokku. Me täna leiame, et ehitatud on projekti järgi ja neid vuuke ei olnud projektis ette nähtud. See on vaidluse koht, kes selle kulu siis lõplikult katab. Ja ikkagi arvame täna, et see on kas projekteerija või siis kindlustuse teema," rääkis Merko insenerehitusdivisjoni direktor Peeter Laidma.