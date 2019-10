Klooster saatis rahvastikuminister Riina Solmanile taotluse toetada mälestustoa rajamist 5000 euroga, Solman ütles ERR-ile, et see summa leitakse kindlasti.

Pirita kloostri ülemõde ema Vimala selgitas oma kirjas, et klooster alustas suvel koostöös Salo lähedastega korrastustöid ruumides, mida isa Vello Pirita kloostris elades kasutas. "Meie eesmärk on rajada nendesse ruumidesse isa Vello Salo mälestustuba, mis sisaldaks ka raamatukogu ja arhiivi. Me väga loodame, kui kõik sujub vastavalt kavandatule, avada mälestustuba pidulikult 2020. aasta lõpus," ütles ema Vimala.

"Teen kõik, et toetada Salo, kes oli mitte ainult vaimulik, aga ka riigimees, mälestustoa rajamist ning kindlasti leiame selleks toetuseks ka vajaliku summa," ütles rahvastikuminister Riina Solman ERR-ile. Solmani alluvuses töötab siseministeeriumis ka usuasjade osakond ning suvel külastas minister Pirita kloostrit, kus tutvus selle tööga.

Kloostri taotlusele lisatud selgituse kohaselt läheb Salo pärandi tutvustamiseks loodava mälestustoa rajamine maksma 10 600 eurot. Selle raames luuakse avalikkusele ligipääsetav ruum, kuhu pannakse välja Salo isiklik raamatukogu, talle omistatud teenetemärgid ja muud autasud. Teises ruumis hakkab olema eelregistreerimisega kasutamiseks mõeldud arhiiv, kus säilitatakse Salo valduses olevaid dokumente ning millega töötamiseks luuakse ka elektrooniline register.

Salo oli Eesti ühiskonnas tuntud mitte ainult kui katoliku preester ja usuteadlane, vaid ka kui ajaloolane, literaat, tõlkija ja kirjastaja. Ta on töötanud kümnes riigis ning ta on olnud üks aktiivsematest ülemaailmse eestluse hoidjatest ja edendajatest, kes on jätnud väga suure ja sügava pärandi. Ta oli ka Eesti Kirjanike Liidu liige, Helsingi Ülikooli audoktor ja Tartu Ülikooli vabade kunstide professor.

Isa Vello Salo oli autasustatud riiklike teenetemärkidega – Riigivapi II klassi teenetemärgiga ja Valgetähe II klassi teenetemärgiga, samuti Siseministeeriumi hõbeteenetemärgiga. Ta oli pälvinud Eesti Taassünni Auhinna, Eesti Rahvuskultuuri Fondi elutöö preemia ja Tartu Ülikooli Rahvusmõtte auhinna, samuti Pirita aasta inimese tiitli.

Salo, kelle nimi kuni 1945. aastani oli Endel Vaher, sündis 5. novembril 1925 ja suri 21. aprill 2019.