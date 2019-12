Eesti tuuleparkide arendajad korraldavad reedel pressikonverentsi, kuna viimastel päevadel on tuuleparkide arendamise teema seoses Aidu tuulepargis toimuvaga taas aktuaalseks muutunud. Kell 12.30 algavat pressikonverentsi saab portaalis ERR.ee jälgida otsepildis.

Pressikonverentsil saavad sõna Neugrundi, Aidu, Päite-Vaivina, Varja ja Vaivara tuuleparkide esindajad, kelle arenduste realiseerumisel kümnekordistuks Eesti tuuleparkide aastatoodang.

Tarbijakaitse- ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) koostab ettekirjutust, mis tõenäoliselt kohustab Aidu tuulepargis kaht Eesti kaitseradarite tööd segavat ning liialt kõrgeks ehitatud tuulikut lühemaks tegema, edastas kolmapäeval "Aktuaalne kaamera". Tuuleparki arendavad Oleg ja Andres Sõnajalg ametiga ei nõustu ega leia, et nad oleksid midagi valesti teinud.

Sõnajalgade Aidu tuulepargiga seonduvad probleemid on kestnud aastaid. Praeguseks on pargis püsti kaks tuulikut, mis on Eesti riigiametite hinnangul liiga kõrged.

Tuuleparkide arendajad on põrganud vastuseisule ka Hiiumaal.